Sistemare il curriculum

Tempo fa avevamo scritto su come creare il tuo primo curriculum da studente e anche su come realizzare un curriculum ottimale per la propria carriera mentre oggi la Regione Lazio rilancia un suo servizio gratuito per rivedere e migliorare il proprio curriculum.

Lo si potrà fare contattando una delle sedi di Porta Futuro Lazio, a Roma presso le Università Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata e Marconi (qui tutti gli altri punti in regione).

Quindi “se, guardando il tuo Cv hai dei dubbi o vuoi semplicemente dei consigli per migliorarlo, usufruisci del servizio gratuito di CV Check.

Potrai revisionare il tuo curriculum, verificare che contenga gli elementi di contenuto e normativi necessari per renderlo efficace e in linea con il tuo profilo professionale”.