Situazione desolante in via Filippo Smaldone a Centocelle

“Questa è la situazione in via Filippo Smaldone nel tratto che va da via Bresadola a via di Tor de Schiavi a Centocelle immortalata il 12 giugno 2019.

Marciapiedi di circa 2,5 metri ridotti a passaggi di soli 30-40 centimetri ad ogni Tiglio a causa dei loro ormai enormi polloni, e ce ne sono almeno una dozzina, uno ogni 8 metri circa.

L’odore è eccezionale, lo dico senza ironia, ma tutto il resto no.

Paesaggio desolante.”

Questa è una mail con foto che parlano da sole, di un nostro lettore di Centocelle che pubblichiamo nella speranza, speriamo non vana, che chi deve intervenire (il V municipio) si decida finalmente a farlo.