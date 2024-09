Smart Leaf: la rivoluzione ecologica di AMA per la pulizia stradale di Roma

AMA ha annunciato una svolta nel tradizionale servizio di pulizia stradale. Quest’anno, il piano di rimozione delle foglie sarà affidato a una collaborazione pubblico-privata che punta a rendere il processo più ecologico e innovativo.

Il partner scelto per questa rivoluzione è Smart Leaf, un consorzio formato da Sarim srl, Miras srl e Ravo spa, creato appositamente per affrontare il problema delle foglie che ostruiscono strade e tombini. La vera innovazione? Oltre a garantire strade più pulite, si punta a ridurre l’impatto ambientale della raccolta.

“Smart Leaf per noi è un sogno diventato realtà, grazie alla visione lungimirante di AMA e del Comune di Roma Capitale”, ha dichiarato Cosimo Bardascino, CEO di Sarim, descrivendo il progetto come un’iniziativa ambiziosa a sostegno della cittadinanza e con grandi prospettive di crescita occupazionale per la capitale.

Smart Leaf, nata grazie al modello di project financing per la gestione del servizio di spazzamento stradale, utilizzerà una flotta di veicoli completamente elettrici per ridurre l’inquinamento.

Questo approccio eco-sostenibile consentirà di abbattere le emissioni di 2.000 tonnellate di CO2 all’anno. Un ulteriore contributo alla sostenibilità sarà l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree gestite da AMA, con una potenza di 500 kilowatt/h e un sistema di accumulo energetico da 1000 kWh.

“Il nostro obiettivo”, ha sottolineato Bardascino, “è replicare questo modello di project financing per i servizi non solo a Roma, dove prenderà il via a ottobre su scala cittadina, ma anche in altre realtà italiane. Vogliamo collaborare con enti e istituzioni per diffondere un concetto di smart city realmente funzionale”.

Il progetto prevede inoltre l’installazione di centraline mobili sui mezzi elettrici che monitoreranno in tempo reale i livelli di polveri sottili e l’inquinamento acustico, parametri essenziali per migliorare la qualità della vita nella capitale.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙