Società Giubileo, nuovi vertici per guardare al 2033: Cremonesi e Valente alla guida
Il Governo accelera il prolungamento della vita della società, inizialmente destinata alla chiusura nel 2026. L'obiettivo è il Giubileo straordinario dei 2000 anni dalla Redenzione
La missione della Società Giubileo 2025 non si esaurisce con la fine dell’Anno Santo. Al contrario, il Governo si prepara a varare un decreto per estenderne l’operatività fino al 2033, anno del Giubileo straordinario per il bimillenario della morte di Gesù.
La società continuerà a gestire il complesso “Piano degli Interventi”, completando i cantieri ancora aperti e pianificando le infrastrutture del futuro.
I profili dei nuovi leader
La scelta del MEF ricade su due “pesi massimi” del sistema infrastrutturale e amministrativo:
Giancarlo Cremonesi (Presidente): Romano, classe 1947, vanta un curriculum che attraversa i centri di potere della Capitale.
Già presidente di Acea, dell’Associazione Costruttori Edili (Acer) e della Camera di Commercio, Cremonesi rappresenta l’anello di congiunzione tra il mondo forense (avvocato da trent’anni) e quello dell’imprenditoria edilizia.
Edoardo Valente (Amministratore Delegato): Ex Comandante in Seconda della Guardia di Finanza e già presidente di Anas.
È l’uomo che ha gestito la “corsa contro il tempo” per Piazza Pia, il sottopasso pedonalizzato inaugurato a tempo di record il giorno prima dell’apertura della Porta Santa. La sua nomina garantisce continuità tecnica sul fronte dei grandi cantieri.
Verso il 2033: budget e sfide
Il nuovo CdA dovrà gestire un’eredità pesante e ambiziosa. Il budget per il 2025 è stato di circa 5 miliardi di euro; per il 2033 si prevede una dotazione persino superiore.
L’obiettivo è duplice:
Completamento: Portare a termine le opere post-giubilari ancora in itinere sulla rete stradale e ferroviaria.
Pianificazione: Iniziare fin da ora la progettazione per il 2033, evitando le criticità dei cantieri dell’ultimo anno e stabilizzando l’accoglienza turistica a Roma.
