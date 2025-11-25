Spaccio di droga sul Lago di Bracciano: sei misure cautelari, e un “capo piazza” al centro del traffico

Un traffico di droga radicato nel cuore di Anguillara Sabazia, gestito con precisione da un presunto “capo piazza” e alimentato da una rete di fidati collaboratori.

È lo scenario emerso dall’indagine dei Carabinieri della Compagnia di Bracciano, che all’alba hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal Gip di Civitavecchia su richiesta della Procura.

Sei le persone coinvolte, a vario titolo accusate di detenzione e spaccio di cocaina e hashish.

L’inchiesta, condotta anche con il supporto dei militari della Stazione di Pozzallo (Ragusa), ha preso forma a marzo 2024, crescendo mese dopo mese grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti e un fitto lavoro di osservazione.

Un mosaico investigativo che ha permesso di documentare centinaia di episodi di spaccio, ricostruendo la mappa dei ruoli e dei movimenti dei sospetti.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno sequestrato oltre 160 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish, arrestandone uno in flagranza e segnalando altri sei acquirenti alla Prefettura.

Elementi che, messi insieme, hanno permesso agli investigatori di definire un quadro chiaro: al centro del sistema, un 38enne italiano, residente nel comune, descritto dagli atti come un “spacciatore accreditato”, in grado di muovere la rete locale del narcotraffico con modalità quasi imprenditoriali.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe coordinato le consegne assegnando ai clienti uno “spacciatore di fiducia”, scelto tra i collaboratori stabili sul territorio.

Tra questi, anche un operaio comunale, coinvolto nell’attività secondo gli elementi raccolti dagli inquirenti.

Il provvedimento del Gip ha disposto tre arresti con detenzione domiciliare e braccialetto elettronico, oltre a tre misure meno afflittive: un obbligo di dimora, un divieto di dimora e un obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

