Spin Time, finisce il presidio in strada: via di Santa Croce in Gerusalemme torna alla normalità

Dopo settimane di mobilitazione e disagi alla viabilità, via di Santa Croce in Gerusalemme torna alla piena normalità.

Sono terminate nelle ultime ore le operazioni di rimozione delle tende e delle strutture temporanee allestite dal movimento Spin Time sul nastro d’asfalto antistante lo stabile occupato, liberato lo scorso 29 luglio in seguito a un grave incendio.

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal Campidoglio: «Sono terminate le operazioni di smontaggio delle installazioni. Il traffico è stato riaperto e la viabilità è stata ripristinata. La strada è dunque nuovamente percorribile».

Trovata la quadra sugli alloggi: 127 famiglie ricollocate

Lo smantellamento del presidio stradale arriva al termine di una complessa trattativa sociale condotta dagli uffici capitolini insieme ai rappresentanti del movimento.

Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale è riuscita a individuare soluzioni abitative temporanee per l’intero bacino degli ex residenti dell’immobile, composto da circa 127 nuclei familiari che si trovavano senza un tetto all’indomani del rogo.

Una svolta accolta con sollievo dagli stessi attivisti di Spin Time, i quali hanno confermato l’avvenuto ricollocamento dei nuclei fragili.

Per il collettivo si apre ora una nuova fase organizzativa, orientata a individuare nuovi spazi per far ripartire la storica esperienza sociale, abitativa e culturale maturata negli anni all’interno del palazzo dell’Esquilino.

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