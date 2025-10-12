Sport per tutti in Pazza Roberto Malatesta

Grande successo della nuova iniziativa del V Municipio di Roma Capitale con “Nasce il Villaggio dello Sport” l’11 ottobre 2025 in Piazza Roberto Malatesta.

L’evento finanziato dal V Municipio con la collaborazione di ACSI (Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero) in collaborazione con le Associazioni del territorio, ha ribadito che l’attività sportiva è vita e salute. Il Villaggio dello sport è un luogo che restituisce vita agli spazi, crea comunità e costruisce benessere per ogni fascia di età.

All’evento erano presenti: Mauro Caliste Presidente del V Municipio di Roma Capitale, con l’Assessore allo Sport Marco Ricci e i consiglieri: Claudio Poverini, Olga Di Cagno, Marco Pietrosanti, Mauro Marocchini, inoltre Monica Pitti e il Prof. Michele Panzarino Responsabili dell’Associazione nazionale dell’ACSI, un rappresentante dei Gruppi Sportivi la Podistica Preneste con diversi componenti del Direttivo con il loro gazebo.

Ha allietato l’iniziativa Isabella Amati con la sua voce armoniosa accompagnata dai colleghi la Banda musicale della Polizia di Roma Capitale, diretta dal Alberto Di Gianfelice, il quale dopo aver proposto diversi brani ha infervorato le persone presenti con “L’Inno di Mameli”

Moltissimi le persone presenti che hanno accompagnato i propri figli/e che si sono cimentati in numerose attività motorie, e non solo. Durante tutta la giornata i cittadini hanno avuto l’opportunità di assistere e partecipare gratuitamente a esibizioni e prove delle seguenti discipline; POLE DANCE, GIOCO MOTORIO, FITNESS MUSICALE, TAI CHI, GINNASTICA ARTISTICA, JUDO, KARATE, PICKLEBALL.

Sono stati organizzati anche momenti di socializzazione e svago con un TORNEO DI BILIARDO, e per gli amanti della musica e del ballo: DANZA COUNTRY, BALLI DI GRUPPO, BALLI DI COPPIA, BALLI CARAIBICI.

Il Gran Galà dello sport del V Municipio è previsto per l’8 novembre 2025 presso il teatro Vignola posto all’interno della Parrocchia di San Leone Magno a Piazzale Prenestino.

In questo evento verranno riconosciute le performance sportive degli atleti appartenenti alle Società del territorio attraverso premiazioni di società ed individuali e la “penta Run – Memorial Silvio di Francia”.

