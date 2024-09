Stadio Flaminio: ANAC offre supporto al Comune di Roma per una gestione trasparente

Il destino dello stadio Flaminio è nelle mani dell’amministrazione comunale, che nei prossimi mesi dovrà prendere decisioni cruciali. Tuttavia, il Comune di Roma potrebbe non essere solo in questo percorso. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha infatti offerto il suo supporto per garantire una gestione trasparente e conforme alle normative.

Come riportato da Martina Zanchi su “Il Tempo”, nella seduta del 24 luglio l’ANAC ha deciso di “monitorare attentamente l’operato del Comune sul Flaminio” e ha proposto al Campidoglio di ricorrere alla “vigilanza collaborativa”.

Questo strumento, una sorta di tutoraggio, potrebbe proteggere l’amministrazione dal rischio di errori o violazioni di conformità e legittimità. È un’opportunità che l’ANAC mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni già da qualche anno.

Cos’è la Vigilanza Collaborativa?

La vigilanza collaborativa permette alle amministrazioni pubbliche che ne fanno richiesta di sottoporre preventivamente gli atti di gara all’Autorità, che in tempi rapidissimi – dai 5 agli 8 giorni – fornisce osservazioni e suggerimenti, contribuendo così a ridurre il contenzioso.

L’ANAC stessa spiega che l’obiettivo di questo strumento è principalmente preventivo, garantendo la correttezza delle procedure di gara e prevenendo possibili infiltrazioni criminali.

Questo approccio tempestivo e proattivo permette alle stazioni appaltanti di ricevere indicazioni sulla corretta applicazione delle normative e suggerimenti su pratiche ottimali.

L’idea è di prevenire ex ante le problematiche ricorrenti nel sistema degli appalti e delle concessioni, concentrandosi su casi particolarmente a rischio di corruzione.

Ora spetta al Campidoglio decidere se accettare questa offerta di collaborazione. Nel frattempo, una conferenza dei servizi appena riaperta dovrà valutare la proposta presentata da Roma Nuoto, mentre a Palazzo Senatorio si attende con ansia il progetto di riqualificazione avanzato dalla SS Lazio. Il sindaco Roberto Gualtieri ha già espresso un certo apprezzamento per gli elementi trapelati del piano di Claudio Lotito.

Lazio in Campo con una proposta di riqualificazione:

A fine giugno, Lotito ha manifestato il suo interesse per un progetto di ristrutturazione che, nel rispetto delle normative vigenti, permetterebbe al Flaminio di tornare ad ospitare partite di calcio nazionali e internazionali.

L’attesa per la presentazione ufficiale del progetto della Lazio è palpabile. Tuttavia, il Comune dovrà valutare attentamente tutte le proposte in campo prima di prendere una decisione definitiva.

L’ANAC ha teso una mano al Campidoglio. Ora tocca all’amministrazione romana valutare se cogliere questa opportunità di trasparenza e collaborazione.

