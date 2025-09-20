Strisce pedonali nuove davanti alle scuole: il I Municipio investe sulla sicurezza dei ragazzi

La sicurezza dei bambini e degli studenti è una priorità che non ammette ritardi. Con questo spirito, il I Municipio ha avviato un progetto ampio e mirato per ridisegnare e mettere in sicurezza le strisce pedonali davanti alle scuole del territorio.

L’obiettivo è semplice ma fondamentale: rendere gli attraversamenti più visibili, più duraturi e soprattutto più sicuri per chi ogni giorno percorre le strade verso la scuola.

Non si tratta di una semplice “rinfrescata” della vernice: dietro l’intervento c’è un piano ragionato.

Le strisce realizzate con materiali più deperibili, ormai sbiadite, saranno rifatte con soluzioni più resistenti, mentre quelle già tracciate con materiali durevoli – come il bicomponente – resteranno al loro posto. Una scelta intelligente, che evita sprechi e garantisce risultati di lunga durata.

«La sicurezza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi è una priorità assoluta», ha spiegato Lorenza Bonaccorsi, Presidente del I Municipio. «Questo progetto non è solo manutenzione: è un investimento per dare più tranquillità alle famiglie e alle scuole, e per costruire una città sempre più a misura di pedone».

I lavori, organizzati in due lotti, stanno già coinvolgendo numerosi plessi scolastici. Tra i primi a vedere le nuove strisce ci sono:

Coccole & Co. (via di Colle Oppio)

Bonghi (via Bonghi e via Guicciardini)

Cattaneo-Coccetti, Biocca e De Amicis (via Zabaglia e via Galvani)

Cattaneo (via Achille Papa 22)

ITIS Enrico Fermi (via Achille Papa 22 e via Prestinari)

Galilei (via Conte Verde)

Materna Giardinieri (via di Porta San Sebastiano)

Badini (piazza Sant’Alessio)

In tutto, il progetto prevede 92 interventi complessivi: 21 già realizzati e 71 ancora in programma.

Un’operazione diffusa che toccherà scuole dell’infanzia, primarie, medie e superiori, su entrambi i lati del Tevere.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.