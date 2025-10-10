Categorie: Politica
Suburra torna a far discutere: proteste a Ostia contro la campagna Netflix

Il Sindaco di Roma, Gualtieri, ha chiesto ufficialmente la rimozione della campagna, ringraziando Netflix per la pronta disponibilità a ritirarla

Giordano Rossi - 10 Ottobre 2025

Ostia non ci sta. La nuova campagna pubblicitaria lanciata da Netflix per promuovere la serie Suburra ha scatenato un’ondata di indignazione tra amministratori e cittadini.

Bastata una frase, un’immagine evocativa, per riaccendere vecchi cliché e associare nuovamente il litorale romano alla criminalità e al degrado.

“Inaccettabile per la città e, in particolare, per Ostia”, ha tuonato l’assessore capitolino al Turismo Alessandro Onorato. “Il Comune non ne era a conoscenzaha aggiuntoe abbiamo chiesto immediatamente la rimozione della campagna. Netflix si è attivata per farlo nelle scorse ore”.

Parole forti anche dal presidente del Municipio X, Mario Falconi, che ha definito la trovata pubblicitaria profondamente denigratoria e offensiva nei confronti di un territorio che da anni si sta impegnando per riscattare la propria immagine”.

“È inaccettabile ha spiegato Falconi che una comunità viva, fatta di persone che lavorano ogni giorno per migliorare Ostia, venga ridotta a uno stereotipo. Non possiamo permettere che operazioni di marketing superficiali cancellino, con una battuta, il lavoro di chi qui ha messo radici e crede in questo territorio”.

Il minisindaco ha annunciato di aver incaricato uno studio legale per valutare eventuali azioni a tutela dell’immagine del Municipio e dei suoi cittadini.

Anche dal Campidoglio è arrivata la condanna netta. Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha chiesto ufficialmente la rimozione della campagna, ringraziando Netflix per la pronta disponibilità a ritirarla.

Ostia merita rispetto, non pregiudizi — ha dichiarato —. Si è trattato di un’iniziativa fuori luogo: la realtà che cittadini, associazioni e istituzioni costruiscono ogni giorno è ben diversa da quella raccontata da certi stereotipi”.

