Suburra torna a far discutere: proteste a Ostia contro la campagna Netflix

Ostia non ci sta. La nuova campagna pubblicitaria lanciata da Netflix per promuovere la serie Suburra ha scatenato un’ondata di indignazione tra amministratori e cittadini.

Bastata una frase, un’immagine evocativa, per riaccendere vecchi cliché e associare nuovamente il litorale romano alla criminalità e al degrado.

“Inaccettabile per la città e, in particolare, per Ostia”, ha tuonato l’assessore capitolino al Turismo Alessandro Onorato. “Il Comune non ne era a conoscenza — ha aggiunto — e abbiamo chiesto immediatamente la rimozione della campagna. Netflix si è attivata per farlo nelle scorse ore”.

Parole forti anche dal presidente del Municipio X, Mario Falconi, che ha definito la trovata pubblicitaria “profondamente denigratoria e offensiva nei confronti di un territorio che da anni si sta impegnando per riscattare la propria immagine”.

“È inaccettabile – ha spiegato Falconi – che una comunità viva, fatta di persone che lavorano ogni giorno per migliorare Ostia, venga ridotta a uno stereotipo. Non possiamo permettere che operazioni di marketing superficiali cancellino, con una battuta, il lavoro di chi qui ha messo radici e crede in questo territorio”.

Il minisindaco ha annunciato di aver incaricato uno studio legale per valutare eventuali azioni a tutela dell’immagine del Municipio e dei suoi cittadini.

Anche dal Campidoglio è arrivata la condanna netta. Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha chiesto ufficialmente la rimozione della campagna, ringraziando Netflix per la pronta disponibilità a ritirarla.

“Ostia merita rispetto, non pregiudizi — ha dichiarato —. Si è trattato di un’iniziativa fuori luogo: la realtà che cittadini, associazioni e istituzioni costruiscono ogni giorno è ben diversa da quella raccontata da certi stereotipi”.

