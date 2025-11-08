Sui binari della Roma–Viterbo arriva il nuovo Alstom

Novità sui binari della ferrovia Roma–Viterbo: da martedì 11 novembre entrerà in servizio il primo treno Alstom completamente rinnovato dopo la revisione straordinaria effettuata negli impianti di Piacenza dalla RTI Ma-Group/Sitav.

Il convoglio, che nei primi giorni sarà scortato da un istruttore, segna l’avvio concreto del programma di manutenzione straordinaria della flotta Cotral.

Si tratta del primo dei quattro treni attualmente in fase di revisione. Dopo un periodo di rodaggio di circa due settimane sulla tratta extraurbana, il mezzo sarà destinato anche alla linea urbana, migliorando la disponibilità dei convogli e la qualità del servizio per i pendolari.

Il treno torna sui binari con la nuova livrea Cotral e diverse migliorie tecniche: tra queste, il sistema “vigilante” per la sicurezza del macchinista e un impianto di climatizzazione completamente revisionato, pensato per garantire maggiore comfort ai passeggeri.

“Con questo intervento Cotral prosegue nel percorso di manutenzione straordinaria della flotta ferroviaria, con l’obiettivo di offrire un servizio più affidabile – ha dichiarato il presidente Manolo Cipolla –. Questo è solo il primo dei quattro treni in revisione: il suo rientro in servizio rappresenta un passo concreto verso un rinnovo complessivo del parco rotabili”.

Soddisfazione anche dalla Regione Lazio, che ha sostenuto il piano di rinnovamento del trasporto ferroviario locale.

“Grazie al lavoro di Cotral è stato avviato un piano di manutenzione e revisione dei rotabili sulle ferrovie regionali che non era mai stato effettuato prima – ha sottolineato l’assessore ai Trasporti e Mobilità, Fabrizio Ghera –. L’obiettivo è rendere sempre più efficiente il trasporto pubblico regionale e migliorare la qualità della vita di chi ogni giorno si sposta in treno”.

