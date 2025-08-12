Tamponamento e incendio sul Gra: furgone in fiamme, traffico in tilt

Prima lo schianto, poi le fiamme. È stato un martedì di paura e caos sul Grande raccordo anulare, dove un tamponamento tra due auto e un furgone ha portato alla chiusura di un tratto di carreggiata interna.

L’incidente, avvenuto intorno alle 11:30 del 12 agosto all’altezza dell’uscita 26 “Roma-Eur”, ha visto il furgone prendere fuoco pochi istanti dopo l’impatto, con una colonna di fumo nero che si è alzata in cielo, visibile anche a grande distanza. A notare l’accaduto, oltre agli automobilisti, anche lavoratori e residenti della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, il furgone sarebbe stato l’ultimo a tamponare, innescando un rogo partito dal cofano e propagatosi in pochi secondi. I conducenti dei veicoli coinvolti, fortunatamente illesi, sono riusciti ad allontanarsi in tempo.

Le fiamme, alimentate dal calore e dal vento, hanno lambito anche la vegetazione a bordo strada. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, la polizia stradale, il 118 e il personale Anas.

Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza, è stato chiuso il tratto di carreggiata interna tra lo svincolo della Pontina e il punto dell’incidente, con il traffico deviato in loco.

I disagi non si sono fatti attendere: lunghe code si sono formate a partire dall’uscita Appia Aurelia, con automobilisti bloccati per decine di minuti.

“La carreggiata interna del Gra è temporaneamente chiusa al traffico a causa di un incidente al km 58,800 – ha comunicato Anas – Il personale è sul posto, insieme alle forze dell’ordine, per riaprire la strada nel più breve tempo possibile”.

La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, che sta raccogliendo testimonianze e verificando le cause del tamponamento che ha paralizzato, in piena mattinata, uno dei punti più trafficati della Capitale.

