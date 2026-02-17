TANGO-LIFE: il tango come strumento di inclusione e benessere

Il 27 febbraio si terrà a Roma e online in diretta su Zoom l’evento finale di TANGO-LIFE, progetto europeo che ha promosso un modello innovativo di inclusione e riabilitazione basato sulla tango terapia, rivolto a persone con disabilità intellettiva, disturbi mentali e altre fragilità.

Il progetto, co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Erasmus+, ha visto la collaborazione di tre realtà romane, una slovena e una spagnola: Maendeleo for Children APS (capofila di progetto), Fede in Azione Cooperativa Sociale, Live your Dance, Drustvo za kulturo inkluzije e Ibonis European Research Projects.

L’iniziativa nasce in coerenza con le priorità europee legate alla promozione dell’uguaglianza, dei valori nello sport e degli stili di vita sani per tutti. Obiettivo del progetto è stato migliorare il benessere fisico, emotivo e relazionale di almeno 60 beneficiari attraverso un approccio olistico che integra sport, salute ed educazione.

Il tango, riconosciuto da numerosi professionisti come strumento terapeutico efficace, si è rivelato un potente mezzo di riabilitazione e inclusione.

Grazie ai suoi movimenti controllati e alla dimensione relazionale che lo caratterizza, contribuisce a migliorare equilibrio, coordinazione e postura, ma anche autostima, fiducia e capacità comunicative.

La danza diventa così uno spazio di espressione, partecipazione e crescita personale, capace di contrastare l’isolamento sociale e abbattere stereotipi legati alla disabilità.

Nel corso del progetto sono state realizzate mobilità internazionali, workshop e dimostrazioni pubbliche in Italia, Slovenia e Spagna (i video sono disponibili sul canale YouTube “TANGO-LIFE PROJECT”), coinvolgendo operatori, professionisti, caregiver e comunità locali in un percorso intersettoriale che ha generato impatti concreti e replicabili.

L’evento finale del 27 febbraio rappresenterà un momento di restituzione istituzionale dei risultati raggiunti e di presentazione del modello sviluppato, con uno sguardo alle prospettive future della tango terapia come pratica innovativa per la promozione della salute e dell’inclusione sociale.

Si svolgerà:

in presenza a Roma, in zona Pigneto (sede in via di definizione per la mattina);

online in diretta Zoom, con funzionalità di interpretariato Italiano–Inglese per garantire la partecipazione degli stakeholder internazionali.

L’incontro sarà aperto a istituzioni, enti del terzo settore, organizzazioni sportive, professionisti socio-sanitari e cittadini interessati e si articolerà in due momenti:

• Conferenza Finale (mattina)

Un’occasione aperta e partecipata per condividere i risultati del progetto, raccontare il modello sviluppato, riflettere sulle prospettive future della tango terapia e continuare a costruire reti e alleanze per un’Europa più inclusiva.

• Workshop (pomeriggio, dalle ore 14:30 circa)

Un’ultima dimostrazione pubblica presso la sede di Live your Dance (Tangobar), in Via Macerata 9 – 00176 Roma (Pigneto).

Tutte le informazioni specifiche sull’evento saranno comunicate a breve attraverso i canali ufficiali del progetto (Facebook, Instagram e LinkedIn).

Per ulteriori informazioni:

Sito di progetto: www.tangolife.eu

Email: tangolifeproject@gmail.com

