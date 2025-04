Targa vandalizzata, Municipio IX condanna atto criminoso

Oggi il consiglio del IX Municipio, riunito in seduta straordinaria e alla presenza di molti cittadini, ha votato una mozione firmata dai capigruppi di tutte le forze politiche. Nella mozione si ribadisce la condanna ferma dell’atto criminoso commesso nella notte del 30 marzo.

Un atto dal grande valore simbolico commesso non casualmente ai danni della targa all’ingresso della sala consiglio, cuore dell’amministrazione municipale. L’unità del consiglio è la risposta più importante e definitiva a qualunque tentativo di intimidazione. La targa verrà ripristinata già nei prossimi giorni.

