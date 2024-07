Tassisti non titolari di licenza ricevuti in Campidoglio

Si è svolto stamattina nella Sala del Carroccio, un incontro con i rappresentanti dei tassisti non titolari di licenza, in vista della pubblicazione del bando per le nuove licenze taxi di Roma Capitale.

All'incontro hanno partecipato una delegazione dei tassisti, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore alla Mobilità Eugenio Patané e il consigliere di Roma Capitale Federico Rocca.

Durante l’incontro è stato fatto il punto sull’avanzamento dell’iter del bando relativo al rilascio di nuove licenze. Sono stati affrontati vari temi fra cui al primo punto i requisiti necessari per partecipare e il peso che avrà nella stesura finale della futura graduatoria il fatto di essere un tassista non in possesso di licenza ma che ne paga l’affitto e da quanto tempo sussista questa condizione. Al secondo punto si è discusso del carattere oneroso della nuova emissione di licenze.

A questo proposito è stato spiegato come l’amministrazione comunale, anche con una collaborazione con gli altri enti pubblici che abbiano la possibilità di intervenire con misure ad hoc, metterà in campo tutte le azioni necessarie per garantire ai futuri vincitori un accesso agevolato al credito, la rateizzazione dell’ammontare dovuto per entrare in possesso della licenza e l’eventuale sgravio degli interessi sul credito.

L’incontro è stato improntato al rispetto reciproco, all’ascolto e alla discussione ragionata sui vari temi messi sul tavolo e si è concluso con l’impegno da entrambe le parti di rivedersi per monitorare lo stato di avanzamento del bando e delle condizioni di credito agevolato cha vadano incontro alle esigenze dei futuri titolari delle nuove licenze.

Lo comunica in una nota il Campidoglio.

