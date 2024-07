Sostituti Taxi scendono in piazza: “promesse di Gualtieri disattese”

Promesse non mantenute e rabbia crescente: i sostituti alla guida dei taxi sono pronti a scendere in piazza oggi, martedì 30 luglio, per far sentire la loro voce contro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Il Comune di Roma sta per pubblicare un bando che metterà in palio 1.000 nuove licenze taxi nella Capitale. Ogni licenza avrà un costo di circa 73.000 euro, una cifra che potrebbe scoraggiare anche chi ha i requisiti per vincere, ma non le risorse economiche necessarie. Un bando insolito che rischia di escludere lavoratori capaci, solo perché privi delle disponibilità finanziarie.

I sostituti alla guida dei taxi, lavoratori precari che sognano da decenni di diventare titolari di un’auto bianca, sono particolarmente colpiti da questa situazione.

Il 25 giugno scorso, durante l’inaugurazione della spiaggia Tiberis, un folto gruppo aveva inseguito il sindaco Gualtieri, strappandogli la promessa di un incontro.

Il primo cittadino aveva garantito che si sarebbe seduto a un tavolo con loro entro una settimana. Tuttavia, a più di un mese di distanza e dopo numerosi solleciti, l’incontro non è mai avvenuto:

“Aveva promesso di incontrarci nel giro di una settimana – scrive il direttivo del comitato sostituti alla guida taxi ‘Massimo Marziale’ di Roma Capitale – ma dopo un mese e innumerevoli PEC di sollecito, non abbiamo ricevuto nessun riscontro o convocazione”.

Oggi, dalle 10:30 alle 13:30, i lavoratori presidieranno piazza del Campidoglio per protestare contro “la decisione di questa amministrazione di rilasciare le licenze taxi a pagamento, escludendo di fatto i precari del settore.

Nel frattempo, verranno rilasciate 2.000 autorizzazioni NCC gratuite, sanando chi ha lavorato irregolarmente sul territorio romano” dichiara Paolo Macioci, presidente del comitato.

La polemica è stata alimentata dalle recenti dichiarazioni dell’assessore alla mobilità del Comune di Roma, Eugenio Patanè. Lo scorso 16 maggio, aveva affermato che “ogni giorno nella ZTL entrano anche 4.500 NCC con autorizzazioni da fuori Roma. Dobbiamo mettere ordine nel settore”.

Per i sostituti, concedere 2.000 licenze gratuite per le auto nere è un premio per chi ha operato senza autorizzazione. Inoltre, erano stati promessi canali privilegiati per l’accesso al credito per l’acquisto delle licenze, ma i lavoratori “non sanno come, quando e quanto verranno tutelati”.

