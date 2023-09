“Te la bevi? Non bertela troppo” per un consumo responsabile

Roma Capitale sostiene la campagna “Te la bevi? Non bertela troppo” realizzata nell’ambito del progetto No Binge. Comunicare il consumo responsabile che vede impegnata Federvini insieme all’Università La Sapienza.

L’iniziativa ha coinvolto gli studenti della laurea magistrale in Organizzazione e Marketing per la comunicazione d’impresa dell’Università Sapienza di Roma per dare un contributo nella sensibilizzazione contro l’abuso di bevande alcoliche e promuovere la diffusione di un approccio corretto di consumo.

Federvini, associazione di categoria che rappresenta il mondo del vino e delle bevande spiritose, ritiene fondamentale puntare sull’educazione del consumatore in primis, ma anche dell’intera società, con il fine di sviluppare e promuovere abitudini d’uso responsabili, ribadendo il divieto di consumo per talune categorie di persone: minori, conducenti e donne in stato di gravidanza.

“Il nostro obiettivo è coinvolgere attivamente la comunità e fornire risorse, informazioni e incentivi per adottare un approccio responsabile al consumo; – hanno spiegato – Differentemente da quanto avviene in altri contesti culturali, il consumo consapevole caratterizza fortemente lo stile italiano, è parte di una consuetudine nazionale di socialità e convivialità la cui essenza è contraddistinta dall’idea di ‘misurata piacevolezza‘”.

Nel corso del progetto “No Binge – Comunicare il consumo responsabile”, gli studenti del secondo anno magistrale, suddivisi in team, hanno presentato 58 progetti, raccogliendo la sfida analitico-creativa del brief. Nel mese di febbraio si è svolta la cerimonia di premiazione che ha eletto vincitrice la squadra “Draw the insight”, composta da Anna Fornaro, Angela Gorgoglione e Giulia Zeoli.

Il progetto vincitore è stato presentato a Roma Capitale che ha contribuito a sviluppare concretamente l’iniziativa, collaborando per la diffusione e promozione di scelte più consapevoli e sostenibili. Con il supporto tecnico/creativo della Direzione Comunicazione Istituzionale le giovani studentesse de La Sapienza hanno realizzato la campagna informativa con un claim accattivante – Te la bevi? Non bertela troppo – che verrà veicolata sui canali istituzionali di Roma Capitale.