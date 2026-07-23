Tensione a Torpignattara, lite al bar finisce a colpi di pistola: sfiorata la tragedia

Un banale alterco verbale sfociato improvvisamente in un gesto di violenza estrema. È quanto accaduto nella mattinata di giovedì 23 luglio a Torpignattara, dove un violento scontro tra alcuni frequentatori di un locale pubblico ha rischiato di trasformarsi in tragedia per l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco.

L’allarme è scattato poco dopo le ore 10:00. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, la discussione è esplosa tra alcuni clienti presenti all’interno dell’esercizio pubblico (Kimo Lounge Bar).

In un clima di forte tensione, uno dei soggetti coinvolti ha improvvisamente estratto una pistola, facendo fuoco direttamente all’indirizzo dell’uomo con cui stava litigando.

Proiettile sulla vetrata e panico tra i presenti

A evitare il peggio è stata la scarsa precisione dello sparatore: la traiettoria del proiettile ha infatti sorvolato la potenziale vittima, andando ad impattare con violenza contro la vetrata del bar e provocando l’esplosione del cristallo.

Il forte boato ha generato un immediato stato di panico tra gli avventori presenti nel locale e le persone in transito lungo il marciapiede.

Sfruttando la confusione generale del momento, il responsabile dell’aggressione e gli altri individui presenti alla lite si sono rapidamente dati alla fuga a piedi, riuscendo a far sparire le proprie tracce prima dell’arrivo dei soccorsi.

L’intervento delle forze dell’ordine e i rilievi

Sul luogo del fatto sono giunte tempestivamente diverse gazzelle dei Carabinieri, che hanno delimitato la scena per eseguire i necessari accertamenti tecnici. Fortunatamente non si registrano feriti tra i testimoni o le persone coinvolte.

I militari hanno avviato le indagini per identificare gli autori del gesto e definire le responsabilità dei singoli partecipanti.

Per fare piena luce sull’episodio e risalire all’identità dello sparatore, gli inquirenti stanno analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del locale e degli impianti di sicurezza della zona.

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