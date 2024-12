Termosifoni spenti, il Comune punisce la società con 900mila euro di penali

Studenti e insegnanti costretti a seguire lezioni al freddo, termosifoni spenti per giorni, e un’ondata di proteste da parte di genitori esasperati. È questa la fotografia che ha portato il Comune di Roma a infliggere 900mila euro di penali alla società incaricata della gestione del servizio di riscaldamento nelle scuole.

Una cifra che, come spiega l’ingegnere Andrea Marzi del Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici, corrisponde “al 2% dell’intero ammontare del contratto”.

“È intollerabile – sottolinea l’assessora ai Lavori pubblici del Comune, Ornella Segnalini – che diverse scuole siano rimaste chiuse perché non c’erano i riscaldamenti”.

I disagi si sono concentrati nelle ultime settimane, proprio quando le temperature hanno iniziato a scendere in modo significativo. Decine di scuole sono rimaste senza riscaldamento, costringendo molti istituti a ridurre l’orario delle lezioni o a chiedere agli studenti di portare coperte e thermos per affrontare il freddo in classe.

La situazione ha scatenato l’ira dei genitori, che hanno accusato il Comune di scarsa vigilanza sull’operato della società appaltatrice. “Si parla tanto di diritto allo studio, ma poi si lasciano i nostri figli in aule gelide, senza considerare le ripercussioni sulla salute e sulla concentrazione,” ha commentato una mamma.

Il punto della situazione:

Segnalini ha fornito un aggiornamento sulla situazione nelle scuole durante una commissione capitolina congiunta Scuola-Lavori pubblici: “Adesso siamo in grado di accedere al database di monitoraggio degli impianti delle scuole, per vedere in tempo reale i guasti – sottolinea -.

Lo avevamo richiesto da tempo, ma quando sono iniziati i problemi, da metà novembre non ci era ancora permesso accedere a questi dati in tempo reale, venivamo a conoscenza dei disagi nella tarda mattinata, quindi il tempo per l’intervento era molto più ridotto.

Adesso invece possiamo monitorare direttamente la situazione e gli interventi da effettuare. I guasti non sono del tutto scomparsi, ma la situazione è in via di risoluzione”. Come sottolinea l’assessora, però, il vero banco di prova sarà il 7 gennaio, quando le scuole riapriranno dopo la pausa natalizia.

E su questo Segnalini avverte: “Si può sbagliare una volta, due no”. Per garantire agli studenti un rientro in classe al caldo, si punta a riaccendere il riscaldamenti almeno 3-4 giorni prima del 7 gennaio, così da poter tenere sotto controllo la situazione ed evitare che si ripeta quanto accaduto a partire dal 15 novembre, quando molti istituti sono rimasti al gelo.

E, in alcuni casi, la situazione è stata così seria da costringere i genitori a tenere i bambini a casa per diversi giorni. È accaduto, ad esempio, al nido Maramao, a largo Appio Chieragatti, nel municipio V.

In conclusione:

Una cosa è certa: il gelo di queste settimane ha raffreddato non solo gli ambienti scolastici, ma anche la fiducia di molti cittadini verso le istituzioni.

