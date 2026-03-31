Tesoretto Turismo: Roma incassa oltre 300 milioni di tassa di soggiorno nel 2025

Roma scopre (di nuovo) il suo tesoro più prezioso: i turisti. E la “City Tax” si conferma il motore silenzioso delle casse capitoline, capace di trasformare l’assalto alla città in una pioggia di milioni.

Il 2025 si annuncia come l’anno dei record. Complice il Giubileo, i grandi eventi e un flusso turistico senza precedenti, il gettito dell’imposta di soggiorno vola verso cifre mai viste: tra i 300 e i 350 milioni di euro. Un balzo impressionante se si guarda indietro di appena tre anni.

Nel 2022, ancora in piena fase di ripartenza post-pandemia, Roma incassava poco più di 132 milioni. Poi la crescita: 181 milioni nel 2023, quasi 292 nel 2024. Oggi, la curva è diventata una vera impennata, segno di una città tornata al centro delle rotte globali.

Un flusso di denaro che arriva direttamente dalle tasche dei visitatori, chiamati a versare un contributo giornaliero – fino a un massimo di dieci notti – che varia in base alla tipologia della struttura: da circa 3-6 euro per B&B e case vacanza fino ai 10 euro per gli hotel di lusso.

Per legge, queste risorse devono essere reinvestite nel miglioramento dei servizi turistici e nel decoro urbano. Un vincolo che, almeno sulla carta, lega indissolubilmente il boom delle presenze alla qualità della città.

Il sistema, però, si regge su un ingranaggio delicato: quello degli albergatori e dei gestori di strutture ricettive, che fungono da esattori per conto del Comune. Ed è proprio su questo fronte che l’amministrazione ha deciso di stringere i controlli.

I versamenti devono essere effettuati ogni tre mesi e chi non rispetta le regole rischia caro: sanzioni pari al 30% delle somme non versate, oltre al recupero forzoso del dovuto. Un giro di vite pensato per contrastare l’evasione e garantire che ogni euro incassato arrivi davvero nelle casse pubbliche.

In una città che vive di turismo, la “City Tax” diventa così molto più di un’imposta: è il termometro della ripresa e, allo stesso tempo, una leva strategica per sostenere servizi, manutenzione e accoglienza.

La sfida, ora, sarà trasformare questi numeri record in benefici tangibili per residenti e visitatori.

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