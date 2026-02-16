Tevere ancora alto: prudenza e rispetto dei divieti

Il miglioramento delle condizioni meteorologiche non deve indurre ad abbassare il livello di attenzione.

Il Tevere resta su livelli elevati in diversi tratti cittadini e, sebbene la situazione sia in progressiva normalizzazione, permangono condizioni di potenziale pericolo.

La Protezione Civile raccomanda a cittadini e turisti di osservare con assoluto rigore i divieti di accesso alle golene e alle banchine fluviali, che restano chiuse per motivi di sicurezza.

Qualora si desideri osservare il fiume, è fondamentale farlo esclusivamente dai punti sopraelevati e in condizioni di piena sicurezza, senza oltrepassare transenne o barriere.

Scendere lungo gli scalini o avvicinarsi all’alveo del fiume rappresenta un comportamento estremamente rischioso:

la presenza di superfici bagnate, fangose e scivolose espone a un serio pericolo di caduta con conseguenze potenzialmente gravi.

Il rispetto delle regole e delle indicazioni delle autorità è fondamentale per tutelare la propria incolumità e quella degli altri.

