Tevere, piano per la balneabilità: istituzioni e accademici a confronto a Palazzo Valentini

Un progetto ambizioso per trasformare il corso d’acqua simbolo della Capitale da semplice corridoio urbano a risorsa ecologica e sociale pienamente fruibile. Presso la Sala Monsignor Luigi Di Liegro di Palazzo Valentini, si è tenuta l’Assemblea pubblica congiunta del Contratto di Fiume Tevere (nel tratto da Castel Giubileo alla Foce) e del Contratto di Fiume Aniene.

Al centro del dibattito, la presentazione ufficiale del piano straordinario denominato “Riqualificazione ambientale ed ecosistemica del fiume Tevere: verso la balneabilità”.

L’incontro, promosso e coordinato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in qualità di ente responsabile dei Contratti di Fiume, ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, configurandosi come un momento chiave per il confronto istituzionale, la pianificazione condivisa e il coinvolgimento diretto delle comunità locali sui temi della transizione ecologica e della tutela delle risorse idriche.

Il tavolo tecnico e le analisi sulla qualità delle acque

L’apertura della sessione di lavori è stata affidata ad Alessio Argentieri, Direttore del Dipartimento XI (Geologico – Difesa del suolo e Aree Protette) della Città Metropolitana. Il tavolo dei relatori ha visto poi succedersi figure di primo piano dell’amministrazione locale, tra cui Rocco Ferraro, Consigliere Delegato all’Ambiente e alla Transizione ecologica della Città Metropolitana, e Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

Accanto alla cabina di regia politica, il progetto si avvale di un solido contributo scientifico. Durante l’assemblea sono infatti intervenuti la professoressa Agostina Chiavola, docente presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, e il professor Marco Casini, Segretario generale dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino centrale (AUBAC).

I due esperti hanno offerto una panoramica tecnica dettagliata sullo stato attuale delle acque, delineando i passaggi ingegneristici e biologici necessari per abbattere i livelli di inquinamento e favorire la rigenerazione ecosistemica del bacino idrico, passo fondamentale in vista della futura balneabilità.

Una sfida tra sostenibilità e sviluppo economico

Gli interventi programmati puntano a un duplice obiettivo: da un lato il miglioramento dei parametri ambientali, dall’altro una nuova accessibilità delle sponde per la cittadinanza, integrando il Tevere nel tessuto vivo della città metropolitana.

«Ci troviamo di fronte a una sfida cruciale e fortemente visionaria, capace di coniugare la tutela ambientale, l’innovazione tecnologica e la partecipazione attiva», ha commentato a margine dell’incontro il Consigliere delegato Rocco Ferraro. «Il rilancio del Tevere non può prescindere da una piattaforma d’azione condivisa tra le istituzioni, i singoli municipi e la cittadinanza, finalizzata a radicare una nuova consapevolezza legata alla sostenibilità. Questo piano non si limita alla difesa della natura, ma rappresenta un volano per l’evoluzione sociale ed economica dell’intera area metropolitana, restituendo centralità al fiume e gettando le basi per nuove opportunità di sviluppo futuro».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza