Tor Bella Monaca, spari dopo una festa di famiglia: due feriti nella notte

Hanno festeggiato un compleanno in famiglia, con mogli e figli, in un ristorante della Capitale. Ma la serata si è trasformata in un incubo: poco dopo le due e mezza di notte, due uomini di origine macedone sono stati feriti a colpi di pistola in largo Ferruccio Mengaroni, a Tor Bella Monaca.

Una notte di terrore nella periferia est di Roma. Decine di chiamate hanno raggiunto il centralino del 112: “Spari in strada”, urlavano i residenti, svegliati dai colpi esplosi nell’androne di una palazzina.

I due uomini erano appena rientrati a casa con le famiglie, quando si sarebbe verificato un violento alterco – forse con altri residenti, forse con sconosciuti – e nel giro di pochi istanti è partito il fuoco. A terra, feriti, i due uomini: uno colpito al piede, l’altro di striscio a un polpaccio.

Il più grave è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata: è cosciente, non in pericolo di vita. L’altro è stato medicato sul posto e accompagnato per accertamenti. Entrambi sono incensurati, come le rispettive mogli e il figlio presente al momento dell’agguato.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e della compagnia di Frascati, una delle due famiglie risiede nel quartiere, mentre l’altra vive in Francia e si trovava in Italia solo per festeggiare un parente.

Resta da chiarire cosa sia successo esattamente in quella manciata di minuti tra il rientro dalla cena e gli spari. Si ipotizza un litigio scoppiato nell’androne condominiale, sfociato rapidamente in violenza armata.

Gli investigatori stanno vagliando ogni dettaglio, anche le testimonianze delle persone presenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

