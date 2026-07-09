Tor Bella Monaca volta pagina, via libera alla maxi-ciclabile di 16 km: collegherà il quartiere a Tor Vergata

La rinascita del quadrante est della Capitale non passa più soltanto attraverso il cemento delle case popolari, ma scommette sulla mobilità alternativa e sulla fine dello storico isolamento viario delle periferie.

La Giunta capitolina ha approvato ufficialmente il progetto esecutivo per la realizzazione di una maxi-pista ciclabile da 16 chilometri che attraverserà l’intero asse compreso tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata, connettendo il quartiere con la rete dei trasporti su ferro, i poli accademici e le strutture sanitarie della zona.

L’infrastruttura rientra nel più ampio “Piano Integrato Tor Bella Monaca–Tor Vergata”, un programma di rigenerazione urbana interamente finanziato con i fondi europei del Pnrr.

L’opera si inserisce in parallelo al maxicantiere da 125 milioni di euro avviato da oltre un anno per il recupero strutturale e sociale dell’area R5, il colossale complesso di edilizia pubblica noto come il “Ferro di Cavallo”.

La nuova ciclabile, da sola, costerà circa 25 milioni di euro e punta a ridefinire il concetto di mobilità per migliaia di residenti, offrendo un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata.

Il tracciato delle due ruote è stato studiato dagli ingegneri del Campidoglio per coprire i punti nevralgici del quartiere, sviluppandosi lungo tre assi principali:

L’asse di via dell’Archeologia: la pista ciclabile passerà proprio nel cuore della strada simbolo del quartiere. Verrà realizzata in sede totalmente protetta e l’intervento sarà accompagnato da un restyling urbano che prevede la piantumazione di nuovi filari di alberi e la creazione di aiuole, trasformando l’arteria in un viale pedonale e ciclabile sicuro.

La connessione con la Metro C: da via dell’Archeologia il percorso si snoderà lungo via Anderloni e via Aspertini, creando una cerniera diretta con tre fermate chiave della linea C della metropolitana: Torre Angela, Grotte Celoni e Torre Gaia, per favorire lo scambio intermodale tra bici e treni.