Tor Tre Teste: primi risultati di Insieme per il lavoro

I volontari del Progetto Lavoro, iniziato il 28 febbraio 2022, ci informano che il mese di marzo 2022 è stato altamente positivo.

Abbiamo incontrato Giorgio Grillo che ci ha esternato la loro soddisfazione per aver ricevuto sia i complimenti da parte di numerose parrocchie del territorio, che per i risultati conseguiti nel solo mese di marzo: Ben 34 contatti per mail o telefonate: 17 richieste di lavoro, 5 offerte di lavoro, 2 curriculum vitae , 10 persone in procinto di essere intervistate.

Hanno proposto posizioni lavorative, qualcuna andata a buon fine e qualcun’altra no, e hanno in corso ulteriori colloqui.

Tra qualche giorno entrerà in produzione anche il Data Base.

Per avere maggiori informazioni consigliamo la lettura del nostro articolo del 25 febbrai 2022 sulla partenza del progetto: il link : https://abitarearoma.it/tor-tre-teste-insieme-per-il-lavoro/

Auguriamo a tutti i volontari del Progetto Lavoro, numeri di contatti e risultati sempre più importanti.