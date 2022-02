Tor Tre Teste. Insieme per il lavoro

Don Domenico Vitulli, Parroco di San Tommaso d’Aquino, vulcanico nelle idee e sempre in cerca di soluzioni per dare aiuto alle persone, ha lanciato qualche tempo fa il messaggio: Progetto Lavoro.

Una idea diversa da elaborare, gestita da volontari, a supporto di una esigenza perenne ma attualissima soprattutto in questi ultimi due anni, in un territorio con le proprie problematiche che può fornire offerte limitate di lavoro e richieste diverse nelle mansioni. Difficile la soluzione, ma non impossibile la realizzazione.

Il messaggio è stato abbracciato da Giorgio Grillo con il “Gruppo Progetto lavoro” e ora parte .

Da lunedì 28 febbraio 2022 chi offre lavoro e chi lo richiede potrà prendere contatto con i volontari del Progetto Lavoro all’indirizzo mail o ai telefoni che sono riportati sulla locandina allegata, e salire “sul nostro treno”.

Nella locandina anche tutte le altre informazioni utili per chi desidera fare questo “viaggio”.