Rete Euronics, Schiboni: “Incontrati i sindacati. La Regione è al fianco dei lavoratori”

È stata ricevuta, questa mattina, una delegazione delle rappresentanze sindacali, in presidio sotto la sede della Regione Lazio con alcuni lavoratori, della Nova spa, impresa che opera nel settore della distribuzione di elettrodomestici e di prodotti di elettronica, che svolge attività di commercio al dettaglio sotto l’insegna di “Euronics”.

L’incontro, interlocutorio, si è reso necessario a seguito della richiesta avanzata dai sindacati legittimamente preoccupati per il proprio futuro a causa della crisi aziendale e dalla chiusura di numerosi punti vendita sul territorio regionale del Lazio.

«Abbiamo ascoltato con attenzione i rappresentanti sindacali presenti – spiega l’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito, Giuseppe Schiboni – e come Regione Lazio effettueremo tutti gli approfondimenti del caso.

I lavoratori non resteranno soli, siamo al loro fianco come sempre. Proprio al fine di chiarire la situazione in atto e comprendere gli scenari che si profilano, abbiamo, al termine della riunione, già provveduto a convocare per martedì prossimo, in via urgente, la parte datoriale”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙