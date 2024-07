Concorso assunzioni Neuropsichiatri Infantili, finalmente approvato elenco vincitori

“A distanza di due anni è mezzo e dopo una pausa presso il Tar Lazio, finalmente abbiamo la Delibera che può permettere alla ASL di assumere Neuropsichiatri Infantili dalla graduatoria regionale dopo il Concorso pubblico per titoli e esami in forma aggregata per la copertura a tempo indeterminato per n.60 posti di dirigente medico – disciplina neuropsichiatria infantile, di questi 12 destinati alla Asl Roma 3.

Vogliamo ricordare con orgoglio la lotta legale e democratica partita con la raccolta firme che ha visto la partecipazione di 3300 famiglie dei municipi X, XI, XII e del Comune di Fiumicino, con il coinvolgimento dei rispettivi Consigli, dell’Assemblea Capitolina e del Consiglio regionale del Lazio.

Tutto questo, grazie ad un enorme e continuo vigore e determinazione del nostro gruppo di genitori, insegnanti, professionisti ed educatori.

Si spera, ora, di avere la massima sollecitudine nell’organizzare e pianificare l’arrivo e la accoglienza ai nuovi Neuropsichiatri Infantili con sedi e dotazioni adeguate, sia di mezzi che di personale, e una Direzione UOC che svolga il lavoro di indirizzo clinico nell’ambito delle sue funzioni e di amalgama così come di una buona distribuzione territoriale.”

Lo dichiara il Comitato Promotore a sostegno del Servizio di Neuropsichiatria Infantile della ASL Roma 3, Bruna Pitrola, Amelia Sansone e Michela Cori.

