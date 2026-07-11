Stop al ticket per gli apparecchi acustici: la Regione Lazio pagherà l’intero costo

C’era una tassa, una di quelle che non fanno rumore ma pesano come macigni sui bilanci delle famiglie, che per anni ha costretto migliaia di romani e laziali a pagare di tasca propria per poter continuare a sentire.

Una vera e propria “tassa sul silenzio” che la Regione Lazio ha deciso di cancellare. Grazie al radicale aggiornamento del nomenclatore tariffario per l’assistenza protesica, circa 3.500 cittadini non udenti della regione avranno finalmente accesso ad apparecchi acustici moderni e digitali a costo zero. L’intera spesa, da oggi, sarà coperta dal servizio sanitario regionale.

La svolta, firmata dalla giunta guidata da Francesco Rocca, scardina un sistema rimasto ancorato a rimborsi ormai fuori mercato, che costringevano i pazienti a integrare di tasca propria cifre considerevoli pur di non rassegnarsi a modelli obsoleti e poco efficaci.

Il nuovo nomenclatore: ecco come cambiano i rimborsi

Fino a ieri, il tetto massimo del contributo pubblico era fermo a 1.263 euro per singolo dispositivo. Una cifra del tutto insufficiente per coprire il valore delle tecnologie di ultima generazione.

La nuova tariffa regionale sale ufficialmente a 1.750 euro, garantendo ai pazienti circa 500 euro in più di copertura per ogni orecchio e azzerando così la quota di compartecipazione alla spesa.

Il provvedimento introduce inoltre una novità attesa da anni dalle associazioni: i dispositivi hi-tech saranno garantiti per sempre, superando il vecchio e penalizzante limite del raggiungimento della maggiore età.

Rocca: «Sentire bene è un diritto che dà dignità e autonomia»

«È una scelta di giustizia sociale e di attenzione concreta verso le persone», commenta il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha seguito in prima persona il dossier insieme alle associazioni dei pazienti e ai professionisti del settore.

«Sentire bene non è un lusso, né significa semplicemente beneficiare di una tecnologia avanzata. Significa poter parlare con i propri figli, seguire una lezione a scuola, svolgere il proprio lavoro, partecipare alla vita di tutti i giorni. Per chi convive con l’ipoacusia, un ausilio adeguato è sinonimo di autonomia e dignità. Abbiamo allineato le tariffe ai costi reali del mercato per garantire a ogni cittadino, senza alcuna disparità economica, le soluzioni migliori sul mercato».

Sanità trasparente: arrivano la “blacklist” e i centri ASL

Il piano della Pisana non si limita ad aumentare i fondi, ma ridisegna l’intero percorso di cura per blindare la trasparenza e proteggere i pazienti da speculazioni commerciali.

Nasce così una vera e propria rete di Centri di riferimento ospedalieri pubblici della ASL, che avranno il compito esclusivo di gestire le fasi di prescrizione medica e il successivo collaudo degli apparecchi in ambiente protetto, garantendo una presa in carico totale e continuativa nel tempo.

Allo stesso tempo, la Regione introduce il pugno di ferro contro le speculazioni nel settore privato: verrà istituita una “blacklist” per l’esclusione immediata dall’elenco regionale di tutte le aziende e i fornitori convenzionati che proveranno a richiedere quote extra o contributi in denaro non dovuti agli assistiti.

«Questo aggiornamento introduce tutele reali per l’intero arco della vita dei pazienti», sottolinea Andrea Urbani, direttore della direzione Salute e integrazione sociosanitaria del Lazio.

Un cambio di paradigma che punta sulla qualità delle prestazioni e sul controllo rigoroso: il diritto alla salute, d’ora in poi, passerà anche dalla certezza di poter comunicare e vivere la propria quotidianità senza l’incubo di non poterselo permettere.

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