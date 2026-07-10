Il Santa Lucia è salvo: finisce il commissariamento, la proprietà passa alla Fondazione pubblica “Life”

Finisce ufficialmente la lunga notte della Fondazione Santa Lucia. Dopo diciannove mesi di profonda incertezza, passati a un passo dal baratro del fallimento e dal blocco delle attività, lo storico Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) di via Ardeatina — punto di riferimento nazionale ed eccellenza assoluta nella riabilitazione neuromotoria — cambia pelle e trova la salvezza.

Con il formale passaggio di proprietà perfezionato lo scorso 1° luglio, si è chiusa la complessa parentesi del commissariamento straordinario aperta il 7 ottobre 2024.

Il timone della struttura passa ora nelle mani della Fondazione LIFE, un neonato organismo di diritto pubblico costituito in trincea per scacciare lo spettro della liquidazione.

L’operazione di salvataggio istituzionale è il frutto di un delicato lavoro diplomatico e finanziario che ha visto muoversi in sinergia il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Salute e la Pisana.

Durante i mesi più duri, la continuità terapeutica per i pazienti e l’attività dei laboratori sono state blindate dalla terna dei commissari straordinari — Andrea Azzaro, Marco Lacchini e Annarita Panebianco —, capaci di risanare un debito monstre che rischiava di cancellare un patrimonio scientifico insostituibile per il Paese.

Il piano di rilancio: più letti, nuovi padiglioni e 150 assunzioni

Il nuovo assetto proprietario non si limita a ripianare le perdite del passato, ma mette sul tavolo un piano industriale di espansione e potenziamento strutturale. I primi cantieri sono già partiti all’interno della cittadella sanitaria dell’Ardeatina:

Ampliamento dei ricoveri: la dote dei posti letto passerà da 325 a 365 complessivi, grazie alla ristrutturazione integrale di due interi reparti ospedalieri;

Nuovi spazi dedicati: è prevista la costruzione di un nuovo padiglione interamente destinato alla riabilitazione extra-ospedaliera, accompagnato da una totale riorganizzazione dei flussi di accoglienza per i pazienti;

Chirurgia e tecnologie: nel programma dei commissari figura la nascita di un blocco operatorio ex novo dedicato alla chirurgia specialistica e percorsi multispecialistici avanzati per il trattamento del dolore neuropatico.

L’iniezione di capitali avrà un impatto immediato anche sulla tenuta occupazionale della struttura. Entro la fine dell’anno in corso è infatti programmato l’ingresso di oltre 150 nuovi professionisti, tra medici, infermieri e personale di supporto.

Una boccata d’ossigeno che farà salire la forza lavoro complessiva a circa 1.000 dipendenti, blindando i contratti e restituendo serenità a centinaia di famiglie romane.

Il modello “Life”: la sinergia Stato-Regione per le neuroscienze

A rendere possibile il miracolo economico è stata la nascita della Fondazione LIFE, una formula innovativa di partenariato istituzionale che vede come soci fondatori la Regione Lazio, l’Inail e l’agenzia Enea Tech e Biomedical.

Questo scudo pubblico permetterà al Santa Lucia di concentrarsi sulla propria missione originaria: lo sviluppo delle neuroscienze e la cura dei pazienti colpiti da gravi traumi midollari, amputazioni, malattie neurodegenerative e lesioni cerebrali da ictus.

Una centralità scientifica che rimetterà al centro l’esercito dei 300 ricercatori interni, pronti a tradurre le scoperte dei laboratori in terapie immediate al letto del malato, grazie a rinnovati accordi accademici con le principali università e istituti internazionali. Per la sanità romana, una delle pagine più buie degli ultimi anni si chiude con il lieto fine.

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