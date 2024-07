Cara spiaggia quanto mi costi! ombrelloni e lettini ad Ostia fino a 17 euro

Sette euro per un ombrellone e altrettanti per un lettino: è questo il costo per trovare un po’ di sollievo ai “Cancelli” di Castel Porziano, le spiagge “dei romani”. Tuttavia, questo è solo un assaggio di quanto può costare trascorrere una giornata in uno stabilimento balneare.

“Ad Ostia, il noleggio di un lettino può arrivare fino a 17 euro”, avverte Fabrizio Micarelli, presidente di Federconsumatori del Lazio. E questo è solo l’inizio di un fenomeno più ampio.

“Il mare del Lazio sta affrontando aumenti dei prezzi che variano dal 5% al 10% anche nei ristoranti, mentre cabine e ombrelloni vedono rincari che possono raggiungere il 30% da Santa Marinella a Ostia.

Questi aumenti rappresentano un peso notevole per molte famiglie che vogliono semplicemente godersi una pausa meritata”.

Ma l’escalation dei costi non riguarda solo le giornate al mare. Anche soggiornare nel Lazio è diventato un lusso.

“Gli affitti per gli appartamenti possono raggiungere cifre vertiginose, fino a 1.000 euro a notte durante l’alta stagione, con aumenti del 40% rispetto all’anno scorso.

A Anzio, una famiglia può spendere oltre 2.000 euro per una settimana, mentre a Terracina e Sperlonga, il costo dell’affitto può arrivare fino a 3.500 euro settimanali”, chiarisce Micarelli.

Per quanto riguarda una semplice giornata in spiaggia, i costi sono altrettanto salati. Secondo Federconsumatori, “noleggiare un ombrellone e due lettini per una famiglia durante un weekend può comportare una spesa che varia tra i 22 e i 36 euro, a seconda della località”.

“Le vacanze sono diventate un lusso e una fonte di stress economico, una situazione assolutamente inaccettabile”, afferma Micarelli, suggerendo “l’introduzione di voucher vacanza e agevolazioni fiscali per le famiglie a basso e medio reddito” e “sconti per i residenti”.

In alternativa, si può optare per la soluzione “anti-crisi”: portarsi ombrellone e sdraio da casa, accompagnati da borse frigo e snack, alla ricerca di una spiaggia libera, sia a Ostia che ai Cancelli.

“È cruciale garantire a tutti la possibilità di godere del mare anche solo per un weekend senza dover fare scelte difficili”, conclude Micarelli.

Le spiagge libere, idealmente attrezzate con servizi igienici, rimangono una possibilità alla portata di tutti. Tuttavia, è opportuno tenere conto di un’ulteriore spesa: il “dazio” per i parcheggiatori abusivi.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙