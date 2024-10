Torna l’ora solare: stanotte lancette indietro di un’ora

Domenica 27 ottobre segna il ritorno dell’ora solare, un evento che porterà con sé 60 minuti extra di sonno, poiché le lancette si sposteranno indietro di un’ora alle 3:00.

Questo cambiamento non solo offre la possibilità di riposare di più, ma comporta anche l’accorciamento delle giornate e un’immediata modifica ai nostri ritmi quotidiani.

Cosa aspettarsi con il ritorno all’ora solare:

Con l’ora solare, ci attende un’ora in più di luce al mattino, un’opportunità ideale per iniziare la giornata con energia e vitalità.

Tuttavia, non bisogna trascurare l’aspetto negativo: le serate diventeranno più buie e potremmo risentire del cambiamento nei nostri ritmi circadiani.

Il passaggio all’ora solare può influenzare il nostro sonno, portando a disturbi come:

Difficoltà ad addormentarsi

Risvegli notturni

Sonnolenza durante il giorno

In aggiunta, il cambiamento dell’ora può avere ripercussioni sulla concentrazione, sull’umore e persino sulla salute cardiovascolare.

Come prepararci al cambiamento:

Per affrontare al meglio il ritorno all’ora solare e minimizzare i disturbi, ecco alcuni consigli pratici:

Regola gradualmente il tuo sonno: Nei giorni precedenti al cambio d’ora, prova ad andare a letto e svegliarti qualche minuto più tardi ogni giorno. Questa gradualità può aiutare il tuo corpo ad adattarsi più facilmente. Crea un ambiente rilassante: Prepara la tua camera da letto per favorire il riposo. Evita l’uso di schermi (smartphone, tablet e TV) e riduci i rumori per creare un’atmosfera tranquilla. Mantieni una routine: Cerca di seguire ritmi regolari per i pasti, l’attività fisica e il sonno. La coerenza nella tua routine quotidiana può migliorare la tua capacità di adattamento.

Impatti del cambio d’ora:

Il cambio d’ora è standardizzato in tutti i paesi membri dell’Unione Europea, con un sistema che risale al 1966 e che è divenuto obbligatorio nel 1996.

Tuttavia, l’utilità di questo sistema è stata spesso messa in discussione. Dopo numerose raccolte firme e polemiche, molti paesi europei stanno considerando la possibilità di abolire definitivamente il cambio dell’ora.

La prossima opportunità di riportare le lancette un’ora avanti arriverà solo nel marzo 2025, precisamente tra il 29 e il 30 marzo.

Ascolta il tuo corpo:

Ricorda che ognuno reagisce in modo diverso al cambio d’ora. Se dopo un periodo di adattamento continui a riscontrare difficoltà, non esitare a consultare un medico per ricevere ulteriori consigli e supporto.

Preparati per il weekend e per questo cambiamento, e goditi l’ora extra di sonno!

