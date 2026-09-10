Magliana, scattano i lavori Acea: stop all’acqua per 11 ore il 17 settembre. Ecco le vie interessate e i punti autobotte

Giornata di disagi in vista per i residenti del quartiere Magliana. Per permettere l’esecuzione di interventi straordinari di manutenzione volti a migliorare l’efficienza della rete idrica, Acea Ato2 ha disposto la sospensione del flusso d’acqua per la giornata di giovedì 17 settembre 2026.

L’interruzione della fornitura si protrarrà per undici ore, dalle 9:00 alle 20:00, e potrebbe causare cali di pressione anche nelle aree limitrofe.

I rubinetti resteranno a secco nei seguenti tratti viari:

Via Lari (nel tratto compreso tra via Pian Due Torri e via Cutigliano)

Via Cutigliano (nel tratto tra via Lari e largo Castel del Piano)

Via Sesto Fiorentino

Via Sillano

Via Crespina

Vicolo Pian Due Torri

Via Castiglion Fibocchi

L’azienda segnala che i disagi potenziale potrebbero estendersi anche alle strade adiacenti a quelle inserite nel piano dei lavori.

Per limitare l’impatto dei lavori sulla popolazione, durante l’intero svolgimento del cantiere sarà posizionata un’autobotte per il rifornimento idrico in via Sillano, all’angolo con via Pian Due Torri.

Per situazioni di effettiva e improrogabile necessità, gli utenti potranno inoltrare richiesta per un servizio straordinario di rifornimento contattando il numero verde gratuito 800.130.335.

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