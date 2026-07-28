Municipio V, stop all’energia elettrica per 8 ore: l’elenco delle strade interessate dai lavori Areti

Martedì di disagi sul fronte dei servizi essenziali per diversi residenti e attività commerciali del Municipio V.

Per la giornata di oggi – martedì 28 luglio – la società Areti (gruppo ACEA), gestore della rete di distribuzione elettrica a Roma, ha programmato una serie di interventi manutentivi volti a potenziare l’efficienza degli impianti e migliorare la continuità della fornitura nel quartiere.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in totale sicurezza da parte delle squadre tecniche, si è resa necessaria una sospensione programmata dell’erogazione di energia elettrica, avviata alle ore 08:00 e con termine previsto per le ore 16:00.

I distacchi temporanei della corrente elettrica riguarderanno specifici fabbricati e segmenti viari compresi tra la zona della Collatina, Villa Gordiani e il perimetro urbano limitrofo.

Nel dettaglio, le arterie stradali e le relative numerazioni civiche interessate dai cantieri sono:

Viale della Venezia Giulia: civici da 72 a 172;

Via Cherso: civici da 59 a 71 e civico 71;

Via Collatina: civici da 21 a 37 e civici da 52 a 64;

Via Antonino Campanozzi: civici da 6 a 10;

Via San Giusto: civici da 3 a 5;

Via Codroipo: civico 38.

Per tutta la durata degli interventi si raccomanda agli utenti residenti nelle vie citate di prestare la massima attenzione nell’utilizzo degli ascensori e delle apparecchiature elettriche sensibili.

L’erogazione dell’energia potrebbe infatti essere riattivata temporaneamente per prove tecniche prima delle ore 16:00 senza preavviso.

Per richiedere maggiori informazioni sugli interventi in corso o per segnalare specifiche situazioni di emergenza, è possibile contattare direttamente il numero verde dedicato all’assistenza clienti 800 041 661.

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