Municipio V, stop all’energia elettrica per 8 ore: l’elenco delle strade interessate dai lavori Areti
Dalle 8:00 alle 16:00 di oggi, martedì 28 luglio, gli operatori saranno al lavoro per interventi di manutenzione e miglioramento dell'efficienza della rete. Attivo il numero verde dedicato per le segnalazion
Martedì di disagi sul fronte dei servizi essenziali per diversi residenti e attività commerciali del Municipio V.
Per la giornata di oggi – martedì 28 luglio – la società Areti (gruppo ACEA), gestore della rete di distribuzione elettrica a Roma, ha programmato una serie di interventi manutentivi volti a potenziare l’efficienza degli impianti e migliorare la continuità della fornitura nel quartiere.
Per consentire l’esecuzione dei lavori in totale sicurezza da parte delle squadre tecniche, si è resa necessaria una sospensione programmata dell’erogazione di energia elettrica, avviata alle ore 08:00 e con termine previsto per le ore 16:00.
Mappa dei civici e delle vie interessate dall’interruzione
I distacchi temporanei della corrente elettrica riguarderanno specifici fabbricati e segmenti viari compresi tra la zona della Collatina, Villa Gordiani e il perimetro urbano limitrofo.
Nel dettaglio, le arterie stradali e le relative numerazioni civiche interessate dai cantieri sono:
Viale della Venezia Giulia: civici da 72 a 172;
Via Cherso: civici da 59 a 71 e civico 71;
Via Collatina: civici da 21 a 37 e civici da 52 a 64;
Via Antonino Campanozzi: civici da 6 a 10;
Via San Giusto: civici da 3 a 5;
Via Codroipo: civico 38.
Informazioni utili per i residenti
Per tutta la durata degli interventi si raccomanda agli utenti residenti nelle vie citate di prestare la massima attenzione nell’utilizzo degli ascensori e delle apparecchiature elettriche sensibili.
L’erogazione dell’energia potrebbe infatti essere riattivata temporaneamente per prove tecniche prima delle ore 16:00 senza preavviso.
Per richiedere maggiori informazioni sugli interventi in corso o per segnalare specifiche situazioni di emergenza, è possibile contattare direttamente il numero verde dedicato all’assistenza clienti 800 041 661.
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