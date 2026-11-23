Si rafforza la rete degli sportelli anagrafici nel quadrante sud-ovest della Capitale. A partire da oggi, lunedì 23 novembre, entra ufficialmente in funzione il nuovo ufficio anagrafico di via della Magliana 296, che va ad affiancarsi alle altre due sedi decentrate già operative nel territorio del Municipio XI Roma Arvalia Portuense, rispettivamente nei quartieri Portuense e Corviale. Un ampliamento dei punti di prossimità pensato per agevolare l’accesso ai servizi demografici da parte dei residenti.

Il calendario completo di apertura al pubblico: Magliana, Portuense e Corviale

Per consentire ai cittadini di programmare gli accessi agli sportelli, il Municipio XI ha riepilogato le fasce orarie di apertura al pubblico delle tre sedi operative sul territorio:

Via della Magliana n. 296: aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 13:00; martedì e giovedì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Via Portuense n. 579: aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 13:00; martedì e giovedì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Via Marino Mazzacurati n. 69 (Corviale): aperto lunedì e mercoledì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00; martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 13:00.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza