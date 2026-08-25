El Niño e le piogge in arrivo: perchè la prima difesa di Roma parte da tombini e caditoie

Quando si sente parlare di El Niño, il pensiero va subito a un fenomeno lontano, legato alle coste del Pacifico o alle foreste tropicali.

Invece, attraverso complessi meccanismi atmosferici a scala globale — che la meteorologia definisce teleconnessioni (una sorta di “effetto domino” tra l’Oceano Pacifico e il nostro Paese) —, i suoi effetti riescono a condizionare il clima fin sul bacino del Mediterraneo.

In particolare, El Niño influenza la cosiddetta Jet Stream (la corrente a getto), quel potentissimo fiume d’aria che soffia ad alta quota da ovest verso est e che gli aerei di linea usano spesso per viaggiare più velocemente dall’America all’Europa.

Quando El Niño è forte, questa corrente tende a deviare verso sud, spingendo le perturbazioni atlantiche proprio nel cuore del Mediterraneo.

Nelle stagioni autunnali e invernali condizionate da questo assetto, l’Europa meridionale registra quindi una maggiore frequenza di maltempo. Tradotto in parole semplici per i cittadini: più piogge, venti miti di scirocco e un rischio accresciuto di precipitazioni intense o abbondanti concentrate in pochi giorni.

Quando queste masse d’acqua si abbattono su una metropoli come Roma, non trovano il terreno naturale in grado di assorbirle, ma un’immensa “corazza” di asfalto e cemento.

È in questa fase che si innesca il rischio di allagamento urbano (in termine tecnico, pluvial flooding).

Il ruolo chiave di tombini e caditoie

Spesso l’attenzione pubblica e mediatica si concentra solo sui grandi corsi d’acqua come il Tevere o l’Aniene. Tuttavia, la vera risposta alle emergenze meteorologiche quotidiane risiede in elementi ben più piccoli e diffusi: le caditoie (le griglie metalliche a margine delle strade) e i tombini.

* A cosa servono: Rappresentano le “porte d’ingresso” del sistema idraulico cittadino. Il loro compito è intercettare l’acqua che scorre lungo la rete stradale e incanalarla nella rete fognaria sotterranea.

* Cosa succede se sono ostruiti: Foglie secche, aghi di pino, detriti, terra e rifiuti creano un vero e proprio “tappo”. In presenza di griglie coperte, l’acqua non riesce a defluire sottoterra, prosegue la sua corsa in superficie e si accumula nei punti più bassi, allagando sottopassi, locali commerciali e garage.

Il paradosso del drenaggio urbano:

Una pioggia intensa su una sede stradale con caditoie pulite e libere scorre via in pochi minuti. La stessa identica pioggia, su una strada con griglie ostruite dai detriti, può generare mezzo metro d’acqua in meno di un’ora.

La “Manutenzione di Primo Livello”: la prevenzione ordinaria

La prevenzione idrogeologica non si improvvisa a seguito di un’allerta meteo, ma richiede una programmazione costante. La manutenzione di primo livello rappresenta l’insieme delle operazioni ordinarie indispensabili per garantire l’efficienza della rete drenante:

* Pulizia meccanica e manuale delle griglie: La rimozione sistematica di foglie e detriti dalla superficie delle caditoie prima dell’inizio delle stagioni piovose.

* Espurgo dei pozzetti di sedimentazione: Sotto la griglia di ciascuna caditoia è presente una vasca di raccolta per sabbie e fanghi. Se non viene svuotata regolarmente, il condotto di scarico principale si ostruisce in modo definitivo.

* Pianificazione nei “punti neri”: L’individuazione e la pulizia prioritaria dei luoghi a maggior rischio di accumulo (sottopassi, avvallamenti stradali e aree ad alta densità di alberature).

La manutenzione ordinaria di primo livello costituisce la misura di Protezione Civile più efficace, economica e immediata per tutelare la sicurezza dei quartieri.

PER SAPERNE DI PIÙ / La scienza del rischio urbano

Cosa dicono gli studi e i dati ufficiali su Roma e il clima

* Allagamenti da pioggia, non dal Tevere (Di Salvo et al., 2017)

Lo studio scientifico pubblicato sul Journal of Maps analizza la morfologia di Roma e dimostra che le emergenze idriche urbane non nascono dall’esondazione dei grandi fiumi, ma dal deficit di drenaggio stradale.

L’acqua segue le antiche linee di scorrimento naturale della campagna romana: quando trova caditoie ostruite e asfalto impermeabile, si accumula istantaneamente nei punti più bassi (sottopassi e avvallamenti), innescando flash floods (allagamenti lampo) di quartiere.

* Piogge concentrate e violente (Report IPCC)

I report del Gruppo Intergovernativo sul Cambio Climatico evidenziano come il Mediterraneo sia un “hotspot” climatico. Fenomeni come El Niño alterano la circolazione atmosferica, spingendo aria umida su un mare sempre più caldo. Il risultato non è solo l’aumento della pioggia totale, ma della sua intensità nell’unità di tempo: le precipitazioni di un intero mese si scaricano in poche ore, mettendo a dura prova reti fognarie progettate decenni fa.

* L’impatto dell’asfalto in città (Dati ISPRA)

I rapporti dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale confermano che Roma è tra i comuni italiani con il più alto tasso di consumo di suolo. L’impermeabilizzazione impedisce a oltre il 90% dell’acqua di penetrare nel terreno, trasformandola in scorrimento di superficie.

In questo contesto, anche una piccola percentuale di griglie intasate è sufficiente a saturare l’intero sistema di raccolta.

* La manutenzione è un dovere di legge (Normativa di Protezione Civile)

Le Direttive della Presidenza del Consiglio e le Linee Guida nazionali di Protezione Civile classificano la pulizia costante del reticolo drenante minore e delle caditoie non come un semplice decoro urbano, ma come la prima misura di prevenzione non strutturale per la tutela della pubblica incolumità.

1. Carta ECMWF (Modello Stagionale SEAS5)

L’ECMWF applica la licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Significa che puoi pubblicarla liberamente su qualsiasi testata o giornale.

Come citarla in didascalia:

Fonte: Elaborazione ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) – Previsioni stagionali precipitazioni SEAS5.

2. Carta NOAA Climate.gov (Pattern El Niño/La Niña)

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