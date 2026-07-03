Categorie: Ambiente Utili
Municipi: , , , , , , , , , , ,

“Ama il tuo quartiere” 4 e 5 luglio

Postazioni nei Municipi III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV e XV

Redazione - 3 Luglio 2026

Sabato 4 e domenica 5 luglio nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”: raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Saranno complessivamente 14 le postazioni a disposizione dei romani allestite nei Municipi III, IV V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV e XV.

Sabato saranno allestite 6 postazioni nei municipi III, IV, VII, X, XIII e XV, mentre domenica saranno coinvolti i municipi V, VI, VII, X, XI, XII, XIV e XV con il posizionamento di ulteriori 8 eco-stazioni.

Tutti i siti saranno attrezzati per accogliere materiali ingombranti, legno, metallo, RAEE, abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie) e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc.). In quelli del sabato, sarà anche possibile conferire sfalci e potature.

I punti di raccolta straordinari saranno attivi dalle 8 alle 12.30. I materiali consegnati dai cittadini verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero/riciclo.

Roma Capitale invita cittadine e cittadini a consultare sempre la pagina dedicata del sito AMA per ulteriori informazioni e conferme sulla lista dei materiali conferibili .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati