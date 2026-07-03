“Ama il tuo quartiere” 4 e 5 luglio

Sabato 4 e domenica 5 luglio nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”: raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Saranno complessivamente 14 le postazioni a disposizione dei romani allestite nei Municipi III, IV V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV e XV.

Sabato saranno allestite 6 postazioni nei municipi III, IV, VII, X, XIII e XV, mentre domenica saranno coinvolti i municipi V, VI, VII, X, XI, XII, XIV e XV con il posizionamento di ulteriori 8 eco-stazioni.

Tutti i siti saranno attrezzati per accogliere materiali ingombranti, legno, metallo, RAEE, abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie) e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc.). In quelli del sabato, sarà anche possibile conferire sfalci e potature.

I punti di raccolta straordinari saranno attivi dalle 8 alle 12.30. I materiali consegnati dai cittadini verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero/riciclo.

Roma Capitale invita cittadine e cittadini a consultare sempre la pagina dedicata del sito AMA per ulteriori informazioni e conferme sulla lista dei materiali conferibili .

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