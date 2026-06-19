“Ama il tuo quartiere” 20 e 21 giugno

Sabato 20 e domenica 21 giugno nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”: raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Saranno complessivamente 16 le postazioni a disposizione dei romani allestite nei Municipi I, IV V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate.

Sabato mattina, saranno allestite 7 postazioni nei Municipi IV, V, VI, IX, X, XI e XII, mentre domenica saranno coinvolti i Municipi I, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV e XV con il posizionamento di ulteriori 9 eco-stazioni.

Tutti i siti saranno attrezzati per accogliere materiali ingombranti, legno, metallo, RAEE, abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie) e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc.). In quelle del sabato, sarà anche possibile conferire sfalci e potature.

I punti di raccolta straordinari saranno attivi dalle 8 alle 12.30. I materiali consegnati dai cittadini verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero/riciclo.

Roma Capitale invita cittadine e cittadini a consultare sempre la pagina dedicata del sito AMA per ulteriori informazioni e conferme sulla lista dei materiali conferibili .

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