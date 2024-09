Tpl periferico, presentati i nuovi bus elettrici

Questo pomeriggio il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, la Presidente del IX Municipio, Titti Di Salvo e il Presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale, Giovanni Zannola, hanno presentato i nuovi bus elettrici gestiti da Autoservizi Troiani, per il Lotto 1 Est del Tpl periferico.

I mezzi, ad alimentazione completamente elettrica, sono dei Mercedes-Benz eCitaro, 3 porte, lunghi 12 metri a pianale ribassato e dotati di postazioni e rampa per accesso disabili e cabina autista. Le batterie di nuova generazione consentono un raggio di percorrenza di circa 300 km. Il sistema di assistenza frontale permette il rilevamento di ostacoli a 3,7 m di distanza; quello di assistenza alla svolta di seconda generazione consente il rilevamento di ostacoli laterali fino a 4 m di distanza. Infine, le sospensioni intelligenti offrono stabilità e adattabilità al percorso attutendo i movimenti di rollio e beccheggio in curva e frenata.

Oltre ai 10 eCitaro che saranno messi in servizio nel mese di settembre, è prevista l’immissione di ulteriori 10 bus elettrici entro il mese di ottobre e di ulteriori 40 unità entro gennaio 2025. Alla data del 16 settembre, l’Autoservizi Troiani ha attivato il 70% del servizio assegnatogli con l’obiettivo di raggiungere il 100% dell’operatività entro il 22 ottobre 2024.

Dopo aver messo in servizio nel 2023 118 bus ibridi da 12 metri e, nel 2024, altri 110 da 18 metri, Atac si prepara a mettere in servizio nel 2025 altri 41 bus ibridi da 12 metri e 110 bus elettrici. Nel 2026, arriveranno altri 301 bus elettrici che completeranno il piano complessivo 2023-2026 da 1057 nuove vetture. L’età media dell’intera flotta Atac scenderà a poco più di 5 anni, contro i 12 del 2018.

“Prosegue in questo modo il lavoro per rendere la flotta dei nostri bus, di Atac come del servizio tpl periferico, sempre più moderna, sostenibile ed efficiente – ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri che ha proseguito – Stiamo lavorando intensamente per potenziare e migliorare il servizio di Trasporto Pubblico Locale sull’intero territorio comunale non solo per affrontare la sfida del Giubileo ma per guardare alla Capitale dei prossimi anni, dove circoleranno solo bus di ultima generazione, poco inquinanti, più sostenibili, più confortevoli e con una età media più che dimezzata rispetto al passato”.

“Per la prima volta immettiamo in servizio nuovi bus elettrici per il tpl periferico – ha commentato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – una scelta in coerenza con l’obiettivo che ci siamo posti di rendere la flotta bus sempre più nuova e sostenibile fino alla completa transizione verso l’elettrico. Questo significa garantire un servizio meno inquinante, più efficiente e puntuale, nel rispetto della produzione chilometrica prevista dal contratto”.

