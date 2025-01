Trascrizione nascita bimba di due mamme

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto questo pomeriggio alla trascrizione, in Campidoglio, dell’atto di nascita di una figlia di una coppia omogenitoriale.

La firma è avvenuta alla presenza dell’assessore ai Servizi anagrafici, Giulio Bugarini, e della coordinatrice Ufficio Diritti LGBT+, Marilena Grassadonia.

In Sala dell’Arazzo anche i parenti delle due mamme della bambina, queste ultime in collegamento da Amsterdam, dove lavorano.

Le due donne in videoconferenza hanno dichiarato: “Grazie, siamo felicissime,un sentito ringraziamento per l’impegno e il lavoro“.

“Siamo molto contenti per questa prima trascrizione del 2025, la decima per noi – ha detto Gualtieri – Un giusto e doveroso adempimento amministrativo che Roma sta facendo assieme a tanti Comuni italiani, confortati dalla giurisprudenza che ci sta dando ragione.

È la trascrizione di un atto formato all’estero. Nessun profilo di illegittimità e quindi è doveroso.

Rifiutare la trascrizione sarebbe, quello sì, la violazione del preciso dovere di una amministrazione.

Quindi per noi è un doveroso adempimento amministrativo che facciamo con gioia, consapevoli di quanto è importante questo atto per le famiglie e i loro figli.

Siamo consapevoli anche che non dovrebbe essere considerata una cosa straordinaria, in altri Paesi europei queste cose non fanno più notizia“.

