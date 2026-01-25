Trastevere, nessun albero caduto: rimosso un ramo lesionato

Non un albero caduto, ma un intervento urgente di messa in sicurezza. È quanto chiarisce il Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma in merito a quanto avvenuto nella giornata di sabato 24 gennaio in viale Trastevere, dove la presenza di un grosso ramo danneggiato ha reso necessario l’intervento degli operatori comunali.

In un primo momento, attraverso i canali ufficiali del Comune di Roma e di Atac, si era parlato della caduta di un albero. Successivamente è arrivata la precisazione: si è trattato dell’abbattimento di una branca, ovvero uno dei rami principali, appartenente a un platano.

Il motivo dell’intervento

Secondo quanto spiegato dal Dipartimento in una nota, la branca risultava lesionata dal passaggio ripetuto di autocarri. Le sponde metalliche dei mezzi pesanti, transitando sotto la chioma, avevano danneggiato il ramo, compromettendone la stabilità e creando un potenziale rischio per la sicurezza pubblica.

«La branca era danneggiata a causa del passaggio sottostante di autocarri che, con le loro sponde in ferro, la lesionavano – spiegano dal Dipartimento – con conseguente pericolo di stabilità».

Albero in salute e traffico ripristinato

Per questo motivo si è proceduto immediatamente al taglio del ramo pericolante. L’intervento, precisano dal Campidoglio, ha consentito di mettere in sicurezza l’albero, che non necessita di abbattimento in quanto giudicato in buone condizioni di salute.

«Attualmente l’esemplare di platano è in sicurezza – si legge ancora nella nota – e l’intervento preventivo ha consentito la sua salvaguardia».

Al termine delle operazioni, l’area è stata ripulita per permettere la regolare ripresa della circolazione, in particolare dei mezzi pubblici.

Disagi temporanei al trasporto pubblico

Durante l’intervento si sono resi necessari modifiche e deviazioni ai percorsi di bus e tram che transitano su viale Trastevere.

I disagi, fanno sapere dal Comune, sono stati limitati al tempo strettamente necessario per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.