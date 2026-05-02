Trigoria IV, approvato il piano da 7 milioni: nel 2026 l’addio al “deserto” delle opere primarie

Un intervento atteso da anni prende finalmente forma nel quadrante sud della Capitale. La Giunta capitolina ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al Piano di Zona B54 Trigoria IV, in via Trandafilo, nel Municipio IX, dando il via a un percorso destinato a colmare gravi carenze infrastrutturali che hanno segnato a lungo la vita dei residenti.

Il provvedimento, promosso dall’assessorato all’Urbanistica guidato da Maurizio Veloccia, rappresenta un passaggio chiave per la riqualificazione dell’area, dove per anni sono mancati servizi essenziali e opere di urbanizzazione primaria.

L’investimento complessivo, pari a circa 7 milioni di euro, si sviluppa lungo tre direttrici principali. La prima riguarda la realizzazione della rete fognaria e della viabilità, con la costruzione delle strade principali e di una rotatoria su via di Trigoria.

A questa si affianca il potenziamento dell’illuminazione pubblica, destinato a migliorare sicurezza e fruibilità degli spazi. Infine, è previsto il completamento della rete idrica, fondamentale per garantire un approvvigionamento stabile di acqua potabile alle abitazioni.

Le risorse saranno interamente a carico di Roma Capitale, nell’ambito dell’Accordo Quadro siglato nel settembre 2024.

L’approvazione del progetto non si limita all’aspetto tecnico, ma comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, consentendo di accelerare le procedure necessarie, comprese quelle legate agli espropri, e di ridurre i tempi per l’avvio dei cantieri.

L’obiettivo indicato dall’amministrazione è quello di completare gli interventi entro il 2026, mettendo fine a una situazione che per lungo tempo ha visto i residenti convivere con disagi legati alla mancanza di servizi primari.

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