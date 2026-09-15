Tumori testa-collo, visite e screening gratuiti al San Camillo-Forlanini: la regola del “1×3” che salva la vita
Dal 21 al 24 settembre 2026 l'ospedale romano apre le porte per la “Make Sense Campaign” promossa da AIOCC
Un dolore persistente alla lingua, una piccola ulcera in bocca che non si rimargina o una raucedine prolungata da troppe settimane.
Campanelli d’allarme comunissimi ma spesso sottovalutati, che rischiano di ritardare la diagnosi del settimo tumore più diffuso in Europa: la neoplasia cervico-cefalica.
Per contrastare la disinformazione ed incentivare la prevenzione, l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma aderisce alla 13ª edizione della Make Sense Campaign, la campagna europea di sensibilizzazione promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS (AIOCC).
Visite gratuite su prenotazione: date, orari e come accedere
Nelle giornate compresi tra il 21 e il 24 settembre 2026, i medici dello stabilimento ospedaliero di Circonvallazione Gianicolense eseguiranno consulenze specialistiche gratuite dedicate alle patologie del cavo orale, dell’oro-faringe, delle ghiandole salivari e del collo:
Sede degli screening: Le visite si terranno presso il Padiglione Piastra, al primo piano (poliambulatorio, stanza 14).
Prenotazione obbligatoria: Per accedere è necessario prenotarsi direttamente sul portale web dedicato dell’Azienda Ospedaliera e scaricare il modulo di anamnesi preliminare.
Il percorso oncologico interno: I pazienti per i quali dovesse emergere un sospetto oncologico verranno presi in carico dal PDTA multidisciplinare del San Camillo, che coinvolge la Chirurgia Maxillo-Facciale, Otorinolaringoiatria, Oncologia Medica, Radioterapia, Neuroradiologia ed Anatomia Patologica.
La regola d’oro “1×3” e i numeri dell’epidemia in Italia
I tumori cervico-cefalici registrano in Italia quasi 10.000 nuovi casi ogni anno, con una prevalenza maschile nettamente superiore rispetto a quella femminile. La chiave della guarigione risiede nella tempestività.
Il principio “1 sintomo per 3 settimane”: Se anche un solo segnale di anomalia (gonfiore al collo, macchie rosse/bianche nel cavo orale, ostruzione ad una sola narice, difficoltà a deglutire) persiste per oltre 21 giorni, occorre rivolgersi subito allo specialista.
I tassi di sopravvivenza: Nelle fasi iniziali e in assenza di metastasi linfonodali, il tasso di sopravvivenza e guarigione supera la soglia dell’80-90%.
Per effettuare la prenotazione al seguente link .
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