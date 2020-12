Un albero di Natale a Tor Tre Teste

Nei giorni di Festambiente organizzata l’altro anno dal V municipio e dall’assessore al verde Dario Pulcini abbiamo partecipato a seminari e filmati che spiegavano cosa cambiare nel nostro comportamento per agevolare l’ambiente intorno a noi.

Quest’estate nel Forum dell’ambiente abbiamo visto cosa fare nel municipio V, abbiamo riparato panchine insieme all’assessore poi il subentro nella carica dell’assessorato avvenuto con l’inserimento dell’ingegnere ambientale Stefano Cicerani c’è stata una ventata di concretezza e di fattibilità e di collaborazione nelle nostre azioni sul verde.

Quest anno Festambiente doveva essere solo on line per i noti motivi di contagio covid, ma la cooperazione di tutto il servizio tecnico dell’assessorato all’ambiente ha portato un abete al nostro quartiere per festeggiare le festività natalizie.

La benemerita associazione vivereco/amici del parco, di cui il sottoscritto fa parte, addobberà sabato 12 e domenica 13 dicembre l’abete dopo averlo localizzato in accordo con l’assessorato nello square alla confluenza di via Tovaglieri / Viscogliosi vicino la centrale elettrica Acea in modo che possa essere visualizzato da tutto il quartiere sia da parte dei pedoni sia dagli automobilisti per dare un tono gioioso a queste feste anche se funestate dalla pandemia.

Angelo Cinat