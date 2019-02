Un pomeriggio tra i Campioni al Decathlon Prenestina di Roma

Martedì 5 febbraio 2019 presso Decathlon di Roma via Prenestina si è svolto un’incontro informativo con gli Azzurri di marcia, presenti anche esperti e allenatori di questo importante sport. In rappresentanza di Decathlon la campionessa Eleonora Bazzoni, l’evento è stato condotto da Emiliano.

I tre atleti Azzurri presenti che hanno riferito al pubblico, le loro esperienze: Michele Antonelli Campione italiano assoluto di 50 km nel 2016, Bronzo nella Coppa Europa 2107, Partecipazione ai mondiali 2017, 13ª campionati del mondo a squadre 2018 – Diana Cacciotti Campionessa italiana, sui 10.000 metri in pista nel 2016 a Bressanone, 8ª ai campionati europei u 23 del 2017 – Eleonora Dominici 5ª nei campionati Europei del 2017. Campionessa italiana promesse sui 20 km e 3000 m indor, argento coppa del mondo a squadre 2018.

Daniele Daclon preparatore atletico è stato il primo personaggio del tavolo della presidenza a prendere la parola, il tecnico ha illustrato ai presenti che ha avuto la gioia di allenare diversi atleti che hanno raggiunto alti livelli nel mondo della marcia. Daclon ha anche aggiunto che la marcia ha una tecnica particolare e che gli atleti di questa disciplina per avere degli ottimi risultati si devono impegnare molto di più rispetto ai colleghi che effettuano corse podistiche.

Michele Antonelli allenato da Alessandro Garozzo ha messo in evidenza, il suo impegno giornaliero per gli allenamenti, normalmente due al giorno tre ore alla mattina e poco meno nel pomeriggio.

Diana Cacciotti ha riferito che frequenta l’atletica dall’età di 11 anni, ha scelto marcia dopo aver provato tutte, le altre disciplina sportive, preferisce allenarsi su strada, per i sui 20 km giornalieri ha scelto dei percorsi alternativi, l’atleta ha aggiunto che è l’unica sportiva della famiglia, e che aspira a partecipare alla Coppa del Mondo.

Eleonora Domenici che ha una zia come preparatrice atletica che la segue da quanto aveva 16 anni. I suoi allenamenti si alternano fra la corsa e la marcia per un complessivo di 130 km a settimana.

Alessandro Garozzo allenatore di Michele Antonelli dal mese di dicembre del 2018, il tecnico ha spiegato che con Alessandro adotta il medesimo sistema con cui ha allenato in precedenza altri atleti, vivere con loro H24. Garozzo alla domanda del Prof. Matteo Simone presente in sala a riguardo delle tecniche di respirazione degli atleti ha risposto: l’ideale per una maggiore ossigenazioni e respirazioni sarebbe quello di allenarsi in alta quota, ciò deve essere eseguito minuziosamente tramite indicazioni di tecnici.

Al termine dell’incontro Eleonora Bazzoni ha consegnato ai tre Campioni un omaggio, offerto da Decathlon.