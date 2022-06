Un successo la festa della Parrocchia di San Tommaso d‘Aquino a Tor Tre Teste

Scatenate la gioia! Oggi qui si fa festa! Dai cantate con noi! Qui la festa siamo noi!

Sono i versi di una canzone che i cori parrocchiali conoscono bene, ma in questo caso possono rappresentare al meglio l’atmosfera che si è respirata l’11 ed il 12 giugno 2022 a Tor Tre Teste nel cortile della parrocchia di San Tommaso d’Aquino.

La festività della SS. Trinità ha appresentato il fulcro eucaristico della due giorni che ha visto protagonisti i numerosi parrocchiani e non che, ognuno con il proprio carisma (è proprio il caso di dirlo), hanno dato vita alla bellissima festa.

L’associazione Musicadesso per il secondo anno ha regalato una serata di musica dal vivo con l’esibizione dei suoi allievi che, anche in questa edizione, hanno dato prova di grande maestria e impegno.

Hanno contribuito alla buona riuscita della festa: Sinergicamente, associazione di promozione sociale animata da Orlando Mattei, ormai un punto di riferimento delle varie attività parrocchiali, l’associazione di promozione sociale L’Incontro (che finalmente dopo questo lungo periodo potrà riaprire le proprie attività al quartiere),l’agenzia Kappa assicurazioni, ed il centro estetico Le Modè, il bar tavola calda Simone, lo Studio polispecialistico Lepetit, il panificio Lievito, l’agenzia Remax, Acquasmart, la lavanderia Jefferson, Fascino e tendenze, Azienda Agricola Catese, Sange Bar, Alimentari Panariello, l’immobiliare Ferretti, Mirò, Pizza via dei Barbisio, CSA Lepeti e di CAF in via Falk sono stati di grande aiuto e grazie al loro contributo il Comitato Feste, con la partecipazione dei catechisti, la Scuola Calcio dell’Oratorio e l’Associazione Scuola di carità.

I due giorni sono stati caldi (e non solo per il sole splendente) durante i quali ai momenti di giovialità comunitaria si sono alternati altrettanto intensi momenti di preghiera comunitaria trasformando l’iniziativa da una magnifica e ben riuscita festa ed un vero momento di crescita ecumenica.

Le partite di pallavolo e di calcio, i giochi in oratorio con i bambini, la partita Italia-Africa e le due serate musicali sono state vissute con lo spirito della comunità, della famiglia.

Appuntamento ora al prossimo anno, aspettando con gioia una festa che ogni anni diventa sempre più un appuntamento importante della vita del quartiere.