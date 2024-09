Una fiaccolata per difendere la Fondazione Santa Lucia

Una fiaccolata per dire “no” alla svendita della Fondazione Santa Lucia ai privati con l’obiettivo di rafforzare il diritto alla salute dei cittadini.

A promuoverla per la serata di mercoledì 4 settembre a Roma in piazza Caduti della Montagnola, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che nei giorni scorsi in una nota hanno spiegato che il nodo non è solo il futuro occupazionale di 800 lavoratori ma, appunto, la salute dei cittadini che usufruiscono di un servizio essenziale e altamente specialistico.

Tra le adesioni alla fiaccolata quella del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e saranno presenti anche i capigruppo di maggioranza del Consiglio regionale del Lazio Daniele Sabatini (Fratelli d’Italia), Giorgio Simeoni (Forza Italia), Laura Cartaginese (Lega), il Pd di Roma e Lazio, Luciano Mario Crea (Lista civica Rocca), Nazzareno Neri (Gruppo misto).

