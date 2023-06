Una proposta che potrebbe avviare a soluzione il problema della bonifica di viale Togliatti

Sono passati due anni e la rimozione non è ancora stata fatta. Si parla nel V Municipio di farla in danno la bonifica, cioè il Municipio anticipa e poi si rifarebbe chiedendo il rimborso da parte di chi abusivamente e senza titoli ha lavorato ed inquinato l’area.

Quindi campa cavallo…

Non sarebbe più saggio concordare la bonifica con gli Autorottamatori anche in considerazione che il municipio ha già utilizzato l’Associazione degli Autodemolitori per la rimozione di una costruzione i metallo su via G.B. Valente fonte di pericolo e degrado, installata durante il Giubileo del 2000?

