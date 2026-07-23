Valle Muricana, la Biblioteca Sulbiate diventa permanente. Torquati: “Impegno mantenuto con il quartiere”

Un punto di riferimento culturale che da soluzione temporanea si trasforma in un presidio permanente per la periferia nord della Capitale. Ha riaperto le sue porte la Biblioteca Sulbiate, situata nel cuore del quartiere di Valle Muricana.

La struttura, nata originariamente per supplire alla chiusura della storica sede di Galline Bianche (interessata da complessi interventi di riqualificazione edilizia, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione), entra a far parte a tutti gli effetti della rete ufficiale di Biblioteche di Roma.

L’operazione, fortemente sollecitata dai residenti e dai comitati di quartiere, restituisce alla fruizione pubblica uno spazio per anni rimasto in disuso e privo di funzione.

Gli orari e i servizi offerti

La biblioteca garantisce fin da subito i principali servizi bibliotecari e aggregativi della rete comunale, pensati per studenti, lavoratori e famiglie:

Orario estivo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 (con un ampliamento delle fasce orarie già programmato per i mesi autunnali);

Servizi attivi: consultazione e prestito librario, postazioni studio individuali, spazi dedicati al coworking, laboratori e attività di lettura per bambini e bambine.

La nota del Municipio XV: “Decisiva la sinergia con il Campidoglio”

In una nota congiunta, il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura municipale, Tatiana Marchisio, hanno sottolineato il valore politico del traguardo raggiunto per il quadrante.

“La Biblioteca Sulbiate ha sin da subito rappresentato un presidio culturale importante per tutto il territorio ed in particolare per Valle Muricana. Per questo, come Municipio, abbiamo lavorato affinché potesse restare aperta e confermarsi un valido punto di riferimento per le famiglie e per la cittadinanza nel suo complesso. Un traguardo reso possibile dalla sinergia con Biblioteche di Roma, con la presidente della commissione Cultura Laura Gigli e con l’Assessorato alla Cultura guidato da Massimiliano Smeriglio, che ringraziamo per aver ascoltato le istanze dei cittadini.

Abbiamo rispettato l’impegno preso con la comunità, valorizzando uno spazio pubblico che per troppo tempo è rimasto abbandonato e che oggi rappresenta un valore aggiunto per il territorio. Con la Biblioteca Sulbiate si rafforza la rete dei presidi culturali sul nostro territorio, garantendo un’offerta di qualità e servizi moderni.”Daniele Torquati (Pres. Municipio XV) e Tatiana Marchisio (Assessora alla Cultura).

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