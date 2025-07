Vasta operazione all’Eur: blitz anti-illegalità tra spaccio, furti e prostituzione

Nell’ambito delle linee strategiche per la sicurezza urbana definite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i Carabinieri della Compagnia di Roma Eur hanno intensificato nei giorni scorsi i controlli sul territorio, con servizi mirati contro il degrado e la prostituzione nelle principali aree sensibili del quadrante sud della Capitale.

Tra le attività svolte, i Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella, in via Ostiense, hanno denunciato due cittadini romeni per incauto acquisto, dopo essere stati trovati in possesso di due valigie contenenti prodotti per la casa ancora confezionati, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.

A Cecchignola, un cittadino francese di 48 anni è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti: nella sua abitazione i militari hanno trovato circa 9 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Sempre nel corso dei controlli, un uomo originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione di parcheggiatore, senza alcuna autorizzazione, nei pressi di una discoteca dell’Eur.

In via Dodecaneso, via del Pinguino e viale Murri, i Carabinieri hanno poi sanzionato amministrativamente tre donne, tutte di nazionalità romena, sorprese a prostituirsi.

A loro è stato contestato il Daspo urbano (art. 9 del D.L. 14/2017) per aver ostacolato la fruibilità delle aree pubbliche: è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore e comminata una sanzione da 100 euro ciascuna.

L’attività complessiva ha portato all’identificazione di 103 persone e al controllo di 68 veicoli.

